МОК припинив фінансування Міжнародного союзу біатлоністів через допінг-скандал

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово припинив фінансування Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) через скандал довкола колишнього президента союзу Андерса Бессеберга. Про це у середу, 13 червня, повідомила прес-служба МОК.

Фінансування призупинили до виборів нового голови IBU, які пройдуть на початку вересня 2018 року. В МОК пояснили, що це необхідно для забезпечення стабільної структури управління і керівництва спілки.

На початку квітня беззмінний президент IBU Андерс Бессеберг покинув свій пост через звинувачення в корупції. Австрійська поліція звинуватила Бессеберга в отриманні хабара на суму 2,3 млн крон (240 тисяч євро). Гроші голова IBU нібито отримав за приховування позитивних допінг-проб російських біатлоністів. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення за корупцію та до трьох років - за допінгові звинувачення.

Інформатор ВАДА Григорій Родченков говорив, що IBU багато років приховував аномальні показники в біологічних паспортах росіян. Стверджується, що з 2011 року президент IBU приховав 65 позитивних проб спортсменів із Росії.

Президент IBU заявив, що він не приховав жодної допінг-проби російських біатлоністів.

За неофіційною інформацією, Росія також оплачувала президенту IBU дівчат за викликом в обмін на допомогу при виборі Тюмені як країни-організатора чемпіонату світу в 2021 році.