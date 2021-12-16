75% жінок протягом життя хворіють на молочницю

Близько 75% жінок протягом життя хворіють на кандидозний вульвовагініт або «молочницю» і майже 40% зустрічалися з нею повторно. Це запалення епітелію піхви та вульви, яке виникає через надмірне розмноження грибів роду Candida, найчастіше Candida albicans.

Зазвичай, кандида є компонентом нормальної вагінальної мікрофлори. Однак, коли порушується співвідношення в піхві або шлунково-кишковому тракті між «поганою» і «доброю» мікрофлорою, кандида починає активно розмножуватися і виникає кандидозний вагініт, який часто називають молочниця.

Кандидозний вагініт не належить до венеричних захворювань і може виникнути навіть у жінок, котрі не жили статевим життям. Найчастіше кандидоз зустрічається у жінок репродуктивного віку, бо кандида обожнює естрогени.

Причини виникнення молочниці

Просто так молочниця не виникає. Її провокує низка факторів:

постійне використання щоденних прокладок (особливо ароматизованих);

носіння синтетичної білизни, тісного одягу;

тривале перебування в мокрому купальнику або в мокрому одязі після інтенсивних фізичних навантажень ( кандида любить тепло і вологу);

часте приймання антибіотиків (через них зменшується кількість лактобацил – «хороших» бактерій);

зловживання цукром і продуктами зі швидкими вуглеводами (грибок дуже любить солодке);

замісна терапія естрогенами, використання комбінованих контрацептивів (КОК, вагінальні кільця), що призводять до надлишку естрогенів;

використання внутрішньоматкових спіралей (ВМС), кандида може прикріпитися до ВМС, утворити біоплівку і створити умови для подальшого розмноження;

зниження імунітету (запальні захворювання, ВІЛ-інфекція, онкологія, прийом глюкокортикоїдів), стрес, дефіцит сну;

цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози;

вагітність (у піхві вагітної велика кількість естрогену і цукру, що дуже полюбляє грибок).

Симптоми молочниці

Жінки дуже швидко можуть зрозуміти, що з ними щось не так, адже молочниця не проходить непомітно, а дає про себе знати, нерідко навіть так, що не дозволяє нормально працювати чи спати. Основні симптоми кандидозного вагініту:

свербіж в піхві (часто свербіж може бути єдиним симптомом і дуже надокучливим);

грудочкоподібні білувато-сірі виділення з піхви (сироподібні або водянисті);

печіння і біль під час сечовипускання або статевого контакту;

почервоніння і набряк вульви/піхви.

Які аналізи здати при підозрі на молочницю?

Симптоми молочниці схожі на симптоми інших захворювань, наприклад, бактеріального вагінозу або трихомоніазу. Тому не можна ставити діагноз лише на підставі скарг. Поставити точний діагноз допоможуть лабораторні дослідження, які можна здати у будь-якому відділенні лабораторії «Ескулаб». А саме:

вимірювання pH вагінального середовища (при кандидозі рН в діапазоні 3,8-4,5);

дослідження вагінальних виділень (мазок на мікрофлору або флороценоз/фемофлор). Він виявить надмірний вміст грибка у вагінальних виділеннях.

При рецидивуючому кандидозі, який повторюється більше чотирьох разів на рік, необхідно здати: мікробіологічне дослідження виділень із статевих органів на гриби роду Candida із визначенням чутливості до антимікотиків.

При виникненні молочниці увагу слід звернути на харчування, воно має бути збалансоване, з обмеженням солодощів.

Ну і, звісно, дотримуватися правил особистої гігієни (своєчасно змінювати тампони, прокладки під час менструації, а від щоденних прокладок краще відмовитися), білизна має бути вільна і з натуральних матеріалів. Не носіть облягаючих джинсів, колготок і швидко переодягайтеся в сухий одяг після плавання або занять спортом.

Ніколи не використовуйте антибіотиків на свій розсуд чи за порадою знайомих чи соцмереж. Їх має призначати лікар і виключно тоді, коли без них ніяк не обійтися.

І наостанок, якщо у вас є тривожні симптоми, не затягуйте візит до лікаря, бо що швидше призначать відповідне лікування, то швидше позбудетеся неприємних відчуттів і повернетеся до нормального життя.