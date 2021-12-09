Причиною неприємних відчуттів у животі може бути склянка молока або страви, приготовані на ньому

Чимало людей скаржаться на здуття та болі у животі, діарею, метеоризм, але часто навіть не підозрюють, що ці неприємні симптоми спровокувала склянка молока чи їжа, приготовлена на ньому. І варто лише відмовитися від молочних продуктів, як робота кишечника налагоджується.

Ці неприємні симптоми нерідко можуть виникнути через лактазну недостатність і варто обмежити, а в окремих випадках повністю відмовитися від «молочки», як життя налагоджується і тривожні симптоми зникають.

Яка різниця між лактозою і лактазою?

Аби розібратися у проблемі виникнення неприємних симптомів, давайте спершу з’ясуємо, що таке лактоза і лактаза. Лактоза – це цукор, що міститься у молоці. Лактаза – фермент, який виробляють клітини тонкого кишечника і який розщеплює лактозу на глюкозу і галактозу. Якщо в організмі недостатньо цього ферменту, частина молочного цукру потрапляє в товстий кишечник, мікроорганізми ним живляться і виділяють гази, які розтягують кишечник і викликають біль, здуття, діарею.

Лактазна недостатність або непереносимість лактози – ці два терміни свідчать про один і той же стан людини – нездатність організму перетравлювати молочний цукор.

П’ять симптомів непереносимості лактози

Симптоми лактазної недостатності виникають невдовзі після вживання молочних продуктів. Залежно від індивідуальних особливостей організму, кількості спожитого продукту, симптоми лактазної недостатності можуть виникнути як через 30 хв, так і 2-4 години після вживання молочних продуктів і проявляються:

здуттям,

болем і бурчанням у животі,

надмірним газоутворенням,

рідким стільцем або діареєю,

нудотою (блювотою).

Чому виникає така проблема?

У період грудного вигодовування організм здорових немовлят виробляє багато лактази, адже вони харчуються виключно молоком. Та згодом, у віці після 5 років, кількість лактази поступово зменшується.

Вроджена лактазна недостатність зустрічається вкрай рідко і є генетичним захворюванням, яке частіше діагностують у недоношених дітей.

З віком організм продукує все менше лактази, тому у багатьох дорослих людей діагностують лактазну недостатність дорослого типу.

Також існує вторинна лактазна недостатність, яка зумовлена різноманітними хворобами шлунково-кишкового тракту: вірусні або бактеріальні гастроентерити, харчові алергії, хворобу Крона, неспецифічний виразковий коліт, пухлини тощо. Нерідко достатньо пролікувати основне захворювання і вироблення лактази відновлюється.

Як дізнатися, чи саме молочні продукти викликають збій роботи тонкого кишечника?

Якщо у вас є перераховані вище симптоми, спробуйте на тиждень-два відмовитися від молока та молочних продуктів. І стежте за своїм станом. Якщо вам полегшало і симптоми зникли, є ймовірність того, що ваш організм не переносить лактозу.

Та щоб на усі 100% впевнитися у цьому, варто здати генетичний аналіз (ген LCT) спадкової непереносимості лактози. В медичній лабораторії «Ескулаб» для цього дослідження пропонують здати або кров, або букальний зішкріб (відбір біоматеріалу здійснюється з-під верхньої губи). Ці два дослідження передбачають виявлення ДНК методом ПЛР, за інформативністю ці дослідження є рівноцінними. Тому, якщо людина боїться, не хоче зайвий раз здавати кров, відбір біоматеріалу на дослідження непереносимості лактози можна здійснити за допомогою букального зішкрібу.

Якщо ваш тонкий кишечник дійсно не виробляє фермент лактазу (первинна лактазна недостаність), то вам доведеться виключити з раціону всю молочну та кисломолочну продукцію, щоб позбутися негативних реакцій на неї. І уважно стежити за вмістом лактози в інших продуктах харчування (наприклад, в хлібі) і медикаментах. Утім, таке трапляється рідко.

Частіше діагностують лактазну недостатність дорослого типу або вторинну лактазну недостатність, при якій тонкий кишечник перестає синтезувати лактазу в необхідній кількості. На час лікування основного захворювання кисломолочну продукцію слід виключити з раціону, а після одужання вводити її поступово.