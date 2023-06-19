Перевищених доз нітратів і пестицидів у картоплі, що продається у Львові, не виявлено

Молоду картоплю у магазини і на ринки завозять дедалі більше. Є і закордонна, і вітчизняна. Останнім часом продають вже і місцеву, вирощену у господарствах Львівщини. Вона недешева. Найдешевшу картоплю у Львові можна знайти на ринку «Шувар». На початку минулого тижня її можна було купити за 30-35 грн. У супермаркетах і магазинах дорожча, кілограм коштує приблизно 50 грн.

Але при купівлі молодої картоплі багатьох людей зупиняє не ціна. Весна цього року, кажуть споживачі, у нас була пізня і холодна, тож картоплю садили пізно і вона до середини червня ще не встигла вирости. Тож люди побоюються, що для стимуляції росту картоплі використовували «хімію» і не поспішають її споживати, бо невідомо, чого від неї більше: користі чи шкоди.

Чотири зразки картоплі відвезли у лабораторію на дослідження

Аби розвіяти сумніви ZAXID.NET вирішив перевірити молоду картоплю на вміст нітратів і пестицидів у лабораторії. Журналісти закупили картоплю у різних місцях: у супермаркеті, магазині, на ринках і відвезли у санітарно-гігієнічну лабораторію Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України на дослідження.

Дослідження – платне. Визначення одного зразка картоплі на нітрати коштує 72 грн, а на пестициди значно дорожче, від 400 грн. Ми вирішили визначити вміст у картоплі циперметрину, який використовують для боротьби зі шкідниками картоплі. Вартість дослідження одного зразка – 405 грн.

Працівниця лабораторії Світлана Карпець готує картоплю на дослідження

Журналісти закупили молоду картоплю на ринку «Шувар», продавець повідомив, що вона із Жовківщини, у супермаркеті «Арсен» на вул. Чорновола, магазині «Близенько» на пр. Свободи (працівник магазину повідомив, що картопля, здається, єгипетська) і на ринку «Привокзальний». Продавчиня запевнила, що картопля без «хімії» і вирощена під агроволокном у с. Грибовичі біля Львова. Чотири зразки молодої картоплі ми і відвезли на дослідження.

У лабораторії ринку «Шувар», куди завозять картоплю, а вже звідти вона найчастіше потрапляє у невеликі магазини, ZAXID.NET повідомили, що цього року перевищеної дози нітратів у картоплі ще не виявляли. Ранньою весною завозили єгипетську картоплю, зараз в основному везуть із Закарпаття і Казахстану.

«Аби знати точно, звідки картопля, треба перевірити документи, бо продавець може сказати покупцю ту інформацію, яку він хоче почути. Скажімо, що вона місцева», – кажуть у лабораторії.

Дослідження картоплі на нітрати

Лікар-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Центру Олександра Пластунова повідомила, що для дослідження потрібно приблизно 0,5 кг картоплі. Дослідження овочів на нітрати, як нам пояснили, не дуже складне: картоплю ретельно миють щіткою під проточною водою, тоді разом зі шкіркою труть на пластмасовій терці, зважують 10 г і заливають спеціальним розчином, настоюють деякий час, щоб всі нітрати з картоплі вийшли у розчин, а тоді цей розчин перевіряють на нітратомірі. Задля точності дослідження проводятть у двох паралелях.

У державних санітарних правилах і нормах є чітко визначені допустимі дози нітратів в овочах. Для картоплі вони становлять 250 мг/кг. Якщо кількість нітратів в овочах більша за цю норму, їсти таку картоплю не можна і вона не повинна допускатися до продажу.

На нітратомірі визначають вміст нітратів у одному із зразків

19 червня ZAXID.NET отримав результати досліджень з лабораторії. У всіх чотирьох зразках, які ми віддали на дослідження, вміст нітратів був нижчий допустимої норми. Найнижчий вміст нітратів був у картоплі, яку придбали у магазинах. Результати дослідження такі:

у картоплі, яку купили на ринку «Шувар» вміст нітратів становив 113.50 мг/кг,

на ринку «Привокзальний» – 140.00 мг/кг,

у супермаркеті «Арсен» – 78.50 мг/кг

у магазині «Близенько» – 64.50 мг/кг.

Висновок лікаря із загальної гігієни Центру – в досліджуваних пробах перевищень гранично-допустимих концентрацій нітратів не виявлено.

Дослідження на пестициди

Дослідження на пестициди, зокрема, на циперметрин, значно складніше. Картоплю ретельно миють, подрібнюють, потім досліджують за спеціально визначеною методикою: по черзі заливають спеціальними розчинами, настоюють, фільтрують, випаруюють і лише тоді на хроматографі визначають вміст пестицидів.

У державних санітарних правилах і нормах є чітко визначені допустимі дози і для пестицидів. У картоплі допустимий вміст циперметрину не повинен перевищувати 0,02 мг/кг.

За результатами перевірки картоплі у лабораторії, у жодному зразку нема перевищеного вмісту циперметрину. У всіх чотирьох зразках він був менший допустимої норми і становив 0,012 мг/кг.