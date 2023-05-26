Cезон полуниці триває, ягід привозять дедалі більше, в основному з Закарпаття. Полуницю можна купити на ринках, у супермаркетах, невеликих овочевих магазинах і на виїзних ятках. Ціни на ягоду уже дещо знизились – кілограм полуниці наприкінці травня у Львові можна купити за 60-75 грн.

Лікарі радять не пропустити полуничний сезон і їсти цю ягоду майже усім: вона добре впливає на серце і судини, містить антоціани, які регулюють тиск, допомагає боротися з підвищеним холестерином, не призводить до стрибків цукру, багата на вітаміни і мікроелементи, які конче потрібні кожному організму.

Утім, чимало людей не наважуються зараз споживати полуницю, побоюючись, що у ній може бути перевищений рівень нітратів. Мовляв, замість користі можна завдати організму шкоди. І чекають, поки вже буде своя, городна.

Усі овочі, фрукти і ягоди, які ідуть в реалізацію, мають перевіряти на нітрати

Перший заступник начальника ГУ «Держпродспоживслужби у Львівській області» Ростислав Волошин повідомив ZAXID.NET, що всі овочі, фрукти, ягоди перш, ніж потрапити в реалізацію, перевіряють на нітрати.

«Як правило, спершу овочі, фрукти і ягоди потрапляють на ринок «Шувар», а потім їх розвозять по інших ринках. Нітратний контроль проводять і на «Шуварі» при в’їзді фури чи буса, і на кожному ринку, де здійснюється вже дрібна реалізація. Перевіряють всі ягоди чи вибірково? Згідно з законом має перевірятися вся полуниця», – каже Ростислав Волошин.

Щодо ягід, які продаються у супермаркетах, овочевих магазинах, то вони, за словами Ростислава Волошина, мають мати документ, який засвідчує, що їхня продукція є безпечна.

У Львові (відколи полуниця почала поступати у реалізацію) у лабораторії «Держпродспоживслужби» провели 600 досліджень полуниці, із них 17 були позитивні, тобто, у ягодах був перевищений вміст нітратів і їх не допустили до реалізації.

ZAXID.NET перевірив полуницю на нітрати в лабораторії

Редакція ZAXID.NET вирішила провести свою перевірку полуниці на нітрати. Журналісти закупили ягоду у різних місцях: на ринках, у супермаркеті, невеликих магазинах і відвезли їх в лабораторію Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, що на вул. Круп’ярській, 27, на дослідження . Послуга платна, але доступна – 72 грн.

Фахівці лабораторії готують полуницю на дослідження

Завідувачка санітарно-гігієнічної лабораторії Центру Ореста Галай повідомила, що для дослідження потрібно приблизно 0,5 кг полуниці. Ми відвезли в лабораторію чотири пакети полуниць, які купили на ринках «Шувар» і «Галицький», у супермаркеті «Арсен» на проспекті Свободи і в овочевому магазині на вул. Пекарській.

Фахівці лабораторії спершу перебрали ягоди, очистили ягоди від плодоніжки (кожна проба полуниці робиться окремо), тоді ягоди розрізали на чотири частини і у спеціальному посуді розім’яли вручну до стану кашки.

«Тепер полуницю заливаємо спеціальним розчином і даємо їй настоятися, щоб всі нітрати вийшли у розчин, а тоді цей розчин перевіряємо на нітратомірі. Задля точності дослідження проводимо у двох паралелях», – пояснила Ореста Галай.

Перевіряють полуницю на вміст нітратів на нітратомірі

Як пояснили ZAXID.NET лікарі, у державних санітарних правилах і нормах допустимої норми нітратів саме для полуниці, на жаль, нема. Є допустимі норми для фруктів (винограду, яблук, груші) – 60 мг/кг. Тому при перевірці полуниці лікарі виходять з норми для фруктів. Іншими словами, полуницю, в якій кількість нітратів не перевищуєж 60 мг/кг, можна спокійно споживати.

Лікар із загальної гігієни Центру Уляна Ярема повідомила, що полуниці, в якій узагалі не було б нітратів нема. Ті, ягоди, які вирощують вдома на грядках, також мають певну кількість нітратів, бо рослини втягують їх з грунту. Головне, аби у ягодах їх не було більше допустимої норми.

Перевищення гранично допустимих рівнів нітратів не виявлено

Отже, результати дослідження полуниці на нітрати такі:

У полуниці, придбаній у супермаркеті «Арсен», містилося 53 мг/кг, на ринку «Шувар» – 55, у магазині на вул. Пекарській – 54,50 і на ринку «Галицький» – 57.50.

Результати аналізів на нітрати полуниці у Львові. Клікніть на фото, щоб збільшити його

Висновок лікаря: перевищення гранично допустимих рівнів нітратів не виявлено. Іншими словами, полуницю можна спокійно їсти.