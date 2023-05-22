Сезон полуниці розпочався, тож проласувати цією ягодою варто усім

Сезон полуниці стартував. Поруч із закордонною, переважно, грецькою, уже є і наша, закарпатська. І її щодня привозитимуть дедалі більше, до того ж ціни на цю ягоду вже пішли вниз.

Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк стверджує, що в сезон полуниці цю ягоду варто їсти майже усім. За її словами, полуниця – джерело вітамінів (A, C, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B 12, фолієвої кислоти, холіну) і мікроелементів (кальцію, заліза, магнію, фосфору, калію, натрію, цинку, міді, марганцю, селену), що конче потрібні кожному організму.

«Полуниця чинить позитивний вплив на серце, захищає його завдяки великій кількості антиоксидантів та поліфенолів. Вона містить антоціани, які захищають внутрішню оболонку судин та регулюють артеріальний тиск», – каже Ванда Леванюк.

Цю ягоду, говорить лікарка, можна їсти і людям з діабетом II типу, але не більше 60 г на день, бо вона допомагає підтримувати рівень цукру у крові. Полуниця має низький глікемічний індекс (це швидкість, з якою вуглеводи засвоюються організмом та підвищують рівень цукру в крові), тому споживання її не дає стрибків цукру.

Елагова кислота, яка є в складі полуниці, уповільнює вироблення ракових клітин і допомагає організму знищити певні типи канцерогенів. Полуниця містить кверцетин, який разом з регулярними фізичними вправами може зменшити утворення атеросклеротичних бляшок. Вітамін С, яким багата ягода, відіграє важливу роль у профілактиці запалення та полегшує симптоми артриту та подагри. Ця ягода допомагає боротися з холестерином завдяки пектину, який знижує рівень ЛПНЩ (поганий холестерин).

Полуниця на 88% складається з води, є низькокалорійним продуктом (у 100 г – 34 ккал), тож її можуть споживати люди, які хочуть схуднути. Антоціани збільшують вироблення організмом гормону адипонектину, який стимулює метаболізм і пригнічує апетит.

Ягода поліпшує стан шкіри, тому використовують для масок обличчя. Вона усуває мертві клітини, звужує пори, зменшує гіперпігментацію та темні плями, покращує колір шкіри, тонус, захищає від ультрафіолетових променів.

Дослідження показали: якщо вагітна жінка вживає полуницю під час вагітності, ризик розвитку алергії на неї у дитини мінімальний. Ласувати цією ягодою дієтологиня радить і чоловікам, бо вона покращує кровообіг, збільшує кількість сперматозоїдів.

Кому з полуницею варто бути обережним

«Людям, які мають виразки, гастрити, можна з’їсти не більше 8 полуниць на день і не на голодний шлунок», – каже дієтологиня.

Полуниця може сповільнити згортання крові, тому краще уникати її перед плановою операцією. А загалом відмовитися від цієї ягоди мають лише ті, у кого на неї алергія. Алергія на полуницю може з'явитися, якщо в дитячому віці продукт не був включений в раціон.

Смакоти з полуницею

Ягоди найкраще споживати свіжі, а також їх можна додавати до салатів, чаїв (виходить цікавий смак), готувати з них смузі, пекти пироги тощо. Ось три смачні рецепти

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Полуничне смузі

(1 порція)

Інгредієнти:

полуниця – 8 ягід

молоко – 1/2 склянки

натурального йогурту –1/2 склянки

мед – 1 ч/л

дрібка ванілі

6 подрібнених кубиків льоду

Спосіб приготування:

У блендер додайте всі інгредієнти, крім льоду, і збийте. Перемішайте суміш, додайте лід і знову перемішайте. Розлийте в склянки і смакуйте.

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Салат з полуниці

(2 порції)

Інгредієнти:

рукола – 25 г

полуниця –100 г

сир «Фета» – 70 г

грецькі горіхи (їх можна обсмажити) – 15 г

оливкова олія –1,5 ст. л.

бальзамічний оцет –0,5 ст . л.

мед – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Руколу подрібнити руками, полуницю порізати на шматки, сир нарізати кубиками, горіхи подрібнити. Приготувати заправку – олія, бальзамічний оцет, мед. Добре перемішати і заправити салат.

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Полуничне парфе

(3 порції)

Інгредієнти:

печиво пісочне (подрібнене) – 5 г

полуниця – 150 г

цукор – 1 ч/л

полуниця – 2-3 шт ( для прикраси)

йогурт грецький – 150 г

вершковий сир – 60 г

ваніль – дрібка

вершки 33% – 1 ст.л

сіль – дрібка

Спосіб приготування:

Полуницю порізати, змішати з цукром, залишити на 30 хв, щоб пустила сік.

Окремо з'єднати вершковий сир, йогурт та вершки, додати цукор, ваніль та сіль і збити. Це вершковий шар.

На дно креманки викласти подрібнене печиво, потім вершковий шар, тоді полуничний і повторити. Зверху посипати крихтами печива і прикрасити полуницею.