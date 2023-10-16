Збірна України здолала англійців у відборі на Євро

У понеділок, 16 жоввтня, молодіжна збірна України перемогла Англію у відборі на Чемпіонат Європи з футболу, що відбудеться в 2025 році.

У матчі третього туру групового етапу відбору на Євро, що відбувався в місті Кошице (Словаччина), українці були номінальними господарями і саме вони відкрили рахунок. На 31 хвилині передачу з правого флангу від Брагару на дальньому куті воротарського замкнув Волошин. Згодом Очеретько із штрафного з правого флангу закрутив м'яч точно в дальню дев'ятку з гострого кута і зробив рахунок 2:0, з яким команди і пішли на перерву.

У другому таймі англійці спершу скоротили відставання, а на 89 хвилині Елліотт із правого флангу виконав подачу на Крессвелла, який замкнув її головою і зрівняв рахунок. Проте вже за 5 хвилин Рубчинський пройшов через центральну зону, після чого зіграв ліворуч на Квасницю, а той поклав м’яч у дальній кут. Таким чином, з рахунком 3:2, перемогу здобула українська команда.



Відбір на молодіжний чемпіонат Європи 2025 року Україна розпочала двома перемогами. У вересні обіграла з рахунком 1:0 Північну Ірландію, а жовтневі матчі відбору розпочала з трьох очок у протистоянні з Люксембургом (3:0).

Після перемоги над англійцями збірна України посідає перше місце у своїй групі. У листопаді Україна вдруге зустрінеться із Люксембургом та вперше з Азербайджаном. Наступні три матчі групового етапу заплановано вже на наступний рік.