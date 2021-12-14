В Україні з 1 квітня 2022 року запроваджують відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

«З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом. Ми повністю йдемо від паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми реімбурсації “Доступні ліки”. Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю [стійкістю бактерій до антибіотиків]», – заявив посадовець в інтерв’ю «Укрінформу».

Він також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.

«Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби», – пояснив Комаріда.