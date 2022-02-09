Пацієнти із симптомами грипу, ГРВІ або Covid-19 можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно без візиту до лікаря, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Пацієнти, які мають прояви грипу, гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або гостре респіраторне захворювання можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря», – сказав він на брифінгу в середу, 9 лютого, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Ляшко повідомив, що це передбачено наказом МОЗ «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках», який уже зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Міністр пояснив, що за наявності симптомів зазначених захворювань пацієнт може зателефонувати своєму лікарю та отримати від нього рекомендації щодо лікування. За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п’яти днів, який є підставою для відкриття електронного лікарняного.

«Якщо хвороба продовжуватиметься довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для продовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку», – наголосив Ляшко.

Він переконаний, що такий підхід значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на Covid-19.