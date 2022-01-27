Українців застерігають від недоцільного вживання антибіотиків

З квітня в електронному рецепті на купівлю антибіотиків зазнаватиметься діюча речовина, її лікарська форма і дозування, а не конкретна торгова марка препарату. Про це повідомила прес-служба МОЗу в четвер, 27 січня.

Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пацієнт зможе погасити е-рецепт в аптеці, що під’єднана до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, який містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

Інфекції, спричинені резистентними до антибіотиків бактеріями, призвели до смерті понад 1,2 мільйона людей у 2019 році

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.

Подібна умова діє і для аптек і медичних закладів – необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення і відпуску ліків за е-рецептами.

«Сьогодні стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для громадського здоров’я. Ця загроза стоїть поруч з антивакцинальними настроями, які в тандемі зводять нанівець чимало досягнень медичної науки. Саме тому, ми запускаємо електронний рецепт, як один із механізмів розв'язання проблеми неконтрольованого і нецільового використання препаратів», – заявив Ляшко.

У МОЗ також зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров’я раніше назвала проблему резистентності однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства.

У МОЗ із посиланням на міжнародних експертів кажуть: до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.