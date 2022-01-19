Із 24 січня старші за 60 років пенсіонери зможуть витрачати тисячу гривень за вакцинацію на ліки. Відповідну постанову у середу, 19 січня, ухвалив Кабінет Міністрів.

Своєю постановою Кабмін розширив дію програми «єПідтримка» на лікарські засоби в аптеках та онлайн-крамницях. За так звану «ковідну тисячу» можна буде купити будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього. Однак, за кошти програми можна буде придбати виключно ліки, а не будь-які товари, що продаються в аптеці, як-от дієтичні добавки, косметику, медичні прилади тощо.

За інформацією Міністерства економіки, банки перевірятимуть вік людини автоматично під час платежу. При цьому, коли саме людина оформила картку на виплату тисячі за вакцинацію – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років.

Нагадаємо, всі щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу в Україні можуть отримати 1 тис. грн, які можна витратити лише на певну категорію товарів. До цих категорій належать книги, авіа- та залізничні квитки в межах України, квитки в кіно, театри та музеї, спортзали та виставкові центри.

Оформити картку можна в додатку «Дія», обравши один із банків, через який вам нарахують «ковідну тисячу». Детальніше про виплату та те, як її отримати, можна дізнатись за посиланням.