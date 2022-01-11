Вартість квитків на пробіг (реєстраційний внесок) становить 250 грн

Благодійний фонд «Запорука» придумав, як використати кошти за програмою єПідтримка на благодійність – на цю тисячу можна придбати квитки на благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили». Щороку під час велопробігу збирають гроші на потреби Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру.

«Велопробіг – благодійний, але участь – за квитками. А квитки можна придбати за ту тисячу. Тож ми на кілька місяців раніше розмістили квитки на сайті Gastroli.ua, ціна одного – 250 грн. Це як реєстраційний внесок. За 48 хвилин продали вже 8 квитків, тішуся, як дитина», – розповіла ZAXID.NET координаторка велопробігу від БФ «Запорука» Ірина Сахно.

Мета велопробігу 2022 року – зібрати щонайменше 300 тис. грн. на медичне обладнання для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

У попередні роки завдяки благодійним велопробігам з Арсеном Мірзояном та БФ «Запорука» вдалось зібрати близько мільйона гривень, що витратили на ремонт 6 палат відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії, 3 кімнат Кабінету функціональної діагностики лікарні та на 5 інфузоматів для онкохворих дітей.

Велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» відбудеться у Львові 4 червня об 11:00 зі старту на площі біля Оперного театру. Компанії, які хочуть взяти участь у велопробігу корпоративно, можуть звертатись до його координаторки Ірини Сахно (+380504104484, sakhno@zaporuka.org.ua) або до концерт-директорки Арсена Мірзояна Тетяни Зякун (+380676144403, zyakuntanya@gmail.com).