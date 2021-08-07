Учасники п'ятого щорічного благодійного велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили»

У суботу, 7 серпня, у Львові під час велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили» зібрали 152900 грн благодійних коштів на ремонт кабінету функціональної діагностики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Суму зібраних грошей повідомила прес-служба ЛМР.

Велопробіг стартував вранці, о 10:00. Благодійний внесок для участі становив 250 грн. Понад 250 людей взяли участь у велопробізі, зокрема міський голова Львова Андрій Садовий, співак Арсен Мірзоян, патрульні поліцейські, а також діти, які перемогли рак.

Сума яку вдалося зібрати становить майже 153 тис. грн. Ці гроші використають для ремонту кабінету функціональної діагностики у Чорнобильській лікарні, де регулярно проходять обстеження онкохворі діти, у яких через рак відбулися зміни у роботі серцево-судинної та/або дихальної систем. Ще 300 тис. грн на ремонт виділить місто.

До слова, це був вже п'ятий щорічний благодійний велопробіг зі співаком Арсеном Мірзояном, який організовує благодійний фонд «Запорука» у Львові. Вперше велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» відбувся у Львові влітку 2016.

За попередні 4 роки велопробіг допоміг зібрати понад 500 тис. грн, що вклали у ремонт шести палат відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії Чорнобильської лікарні. Загальна вартість ремонту становила 1 500 000 гривень – додаткові кошти фонд «Запорука» залучив на інших благодійних заходах.