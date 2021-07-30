Львів'ян запрошують долучитись до благодійного велопробігу для допомоги чорнобильській лікарні

У суботу, 7 серпня, у Львові відбудеться 5 щорічний благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» зі співаком Арсеном Мірзояном, організований благодійним фондом «Запорука». Цьогоріч кошти збиратимуть на ремонт кабінету функціональної діагностики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру (чорнобильської лікарні). Про це ZAXID.NET повідомили організатори.

Велопробіг стартує о 10:00 і пройде історичною частиною Львова. Благодійний внесок для участі становить 250 грн, зареєструватись можна на квитковому сервісі Gastroli.ua. Мета велопробігу – зібрати щонайменше 300 тис. грн. Важливо, що отримати реєстраційні номери учасники можуть напередодні велопробігу, 6 серпня, аби уникнути скупчення людей у день заїзду та дотриматись карантинних вимог. Детальнішу інформацію про умови участі можна дізнатись на сторінці події у Facebook.

Що це за велопробіг?

Уперше велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» відбувся у Львові влітку 2016 року за ініціативою співака Арсена Мірзояна, якого підтримали львівський велоактивіст Володимир Лиховид та компанія Veliki.ua. Цьогоріч генеральним партнером заходу є компанія «ЕФЕ Бетон».

За попередні 4 роки велопробіг допоміг зібрати понад 500 тис. грн, що вклали у ремонт 6 палат відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії чорнобильської лікарні. Загальна вартість ремонту становила 1 500 000 гривень – додаткові кошти фонд «Запорука» залучив на інших благодійних заходах. Цьогоріч ремонту потребує кабінет функціональної діагностики лікарні, де регулярно проходять обстеження онкохворі діти, у яких через рак відбулися зміни у роботі серцево-судинної та/або дихальної систем.

Додамо, що у благодійному велопробігу візьме участь команда «Переможці», яка складається із дітей – колишніх пацієнтів онковідділень, які перемогли рак. Підтримати їх із цієї команди можна за допомогою платформи Dobro.ua.

Захід проходить за підтримки Львівської міської ради. Із питаннями про благодійний велопробіг можна звертатись до координаторки офісу БФ «Запорука» у Львові Марії Чубатої за номером (097) 967 12 56 або до менеджерки з комунікацій БФ ірини сахно за номером (050) 410 44 84.