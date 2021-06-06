Рак - не вирок. Ті, хто поборов це захворювання, хочуть підтриматих тих, хто нині бореться з недугою

У першу неділю червня світ відзначає День підтримки людей, які побороли рак (Cancer Survivors Day). Із цієї нагоди БФ «Запорука» презентував у Львові фотопроект «Перемагамо Разом!» – 10 дітей-підопічних фонду сфоторафувалися із власною світлиною, яку вони зробили в період боротьби із раком. Фотовиставку можна побачити у торговому центрі «Форум».

На долю цих дітей випало немало випробувань, але їхня неймовірна життєва сила допомогла їм все здолати і стати тими, ким вони є сьогодні: Антон із Рівного бігає марафон, фотомодель Валерія з ендопротезом є майстринею з танців на пілоні, Ольга працює в ІТ та стала черлідеркою, а Ліля – тричі щасливою мамою. Саме цей досвід надихнув Меланку зі Львова стати психотерапевткою і волонтеркою фонду, а Валю - фотографинею та співавторкою цього проекту.

У боротьбі з важкою хворобою вони вийшли переможцями

У кожного героя – своя історія перемоги. І своєю участю у проекті вони підтримують тих, хто нині бореться з недугою. Показують, що рак виліковний і ті негаразди зі зовнішністю, які виникають під час лікування, є тимчасовими. Це все мине і вони – доказ цьому. Головне – здолати головного ворога. В усіх, хто зараз хворіє, є великий шанс перемогти рак разом з тими, хто знаходиться поряд, хто надихає та підтримує.

Упродовж червня фотовиставку можна відвідати у торговому центрі «Форум» (третій поверх).