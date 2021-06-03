Завдяки стимулятору нерва діафрагми, 8-місячний хлопчик зможе самостійно дихати

8-місячний Давид Борута з Турківщини і його батьки цієї миті чекали від його дня народження. Завдяки стимулятору нерва діафрагми, який хлопчику встановили хірурги Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ, він зможе дихати самостійно. Досі він дихав за допомогою апарата ШВЛ.

Операцію провели 2 червня. Вона тривала чотири години. Це була надскладна операція і її не лише у Львові, а й в Україні проводили вперше. І у світі таких операцій не то що дітям, а й дорослим проводять доволі мало. Скажімо, у США, найменша дитина, якій встановили стимулятор нерва діафрагми, мала три роки. Львівські ж хірурги встановили його немовляті.

До складу операційної бригади увійшли дитячі хірурги Роман Ковальський, Олег Ленів, керівник Центру малоінвазивної хірургії Андрій Дворакевич, завідувач ЛОР-відділення Федір Юрочко, анестезіологиня Віра Приймакова і операційна медсестра Люба Горак.

«Це була складна операція. Треба було відділити діафрагмальний нерв від сердечка дитини. Діаметр нерва – один міліметр, серце при цьому працює. Але все нам вдалося, операція пройшла без ускладнень», – повідомив хірург Роман Ковальський.

Зовсім скоро у цього хлопчика все буде гаразд

Ідея встановити стимулятор нерва діафрагми, який допоможе хлопчику самостійно дихати, належить саме Роману Ковальському, який має великий досвід встановлення кардіостимуляторів для серця. Він перший зголосився встановити такий стимулятор Давидові.

Попри усю складність цього оперативного втручання, його хірургам вдалося зробити малоінвазивним способом, тобто через три невеликі проколи.

«Ми ушили по перикарду стимулятор нерва справа, він тут же в операційній запрацював. Ми почали тестувати його - все добре, діафрагма працює. Тепер треба 10 днів на загоєння ран», – пояснив Андрій Дворакевич.

Через деякий час, коли рани загояться, організм Давида звикне жити зі стимулятором, хлопчику проведуть ще одну операцію і поставлять стимулятор ще зліва. Ставити відразу два лікарі не могли, бо дитина дуже маленька і розробники стимулятора радили ставити їх поступово.

«Зараз головне для хлопчика одужати після операції, не підхопити інфекцій, адже в організмі все таки є стороннє тіло. Є багато нюансів виходжування такої дитини після операції, тому ми зараз зосереджені саме на цьому», – каже Олег Ленів.

Давид зараз у реанімації, де його виходжує команда реаніматологів на чолі з завідувачкою реанімаційного відділення Вірою Приймаковою. Стан хлопчика, за її словами, стабільний.

Нагадаємо, хлопчику відразу після народження встановили надзвичайно рідкісний діагноз – двобічний парез діафрагми. Тобто, його діафрагма не скорочується і легені не можуть самостійно набрати повітря. Усі вісім місяців дихати маленькому допомагав апарат ШВЛ і він весь цей час провів у лікарні.

Аби хлопчик зміг самостійно дихати, навколо нього згуртувалося дуже багато людей: лікарі, благодійники, доброчинці і просто небайдужі люди.

Лікарі зв’язалися з колегами зі США, які встановлювали такі стимулятори дітям, і вони розповіли львівським хірургам про важливі нюанси проведення таких операційних втручань.

Стимулятор нерва діафрагми коштував 50 тис. доларів і його виробляють у США. БФ «Із янголом на плечі» з ініціював збір коштів для порятунку Давида і до нього приєдналося майже 10 тисяч людей з різних куточків України. Загалом зібрали майже 2 млн грн.