Скоро семимісячний Давид зможе дихати самостійно

Увечері п’ятниці, 16 квітня, у Facebook з’явився довгоочікуваний пост мами семимісячного Давида Борути з Турківщини Аліни, на який багато людей з нетерпінням чекали.

«Збір коштів для Давидка закрито. Ми щиро вдячні кожному, хто допомагав нам в цей такий нелегкий час. Справді світ не без добрих людей», – написала Аліна.

Нагадаємо, Давид від народження живе у львівській обласній лікарні ОХМАТДИТ через проблеми з диханням. У нього діагностували двобічний парез діафрагми. Тобто його діафрагма не скорочується і легені не можуть самостійно набрати повітря. Дихати малюкові допомагає апарат ШВЛ.

Але хлопчик зможе самостійно дихати завдяки небайдужості тисяч людей з різних куточків України. І у цьому йому допоможе стимулятор нерва діафрагми, на придбання якого благодійний фонд «Із янголом на плечі» місяць тому оголосив збір коштів. Треба було зібрати 1 млн 825 тис. грн.

Ці гроші, як повідомив ZAXID.NET директор цього фонду Юрій Федечко, вдалося зібрати за один місяць. Небайдужі українці перераховували їх на рахунки батьків хлопчика і фонду. До збору коштів долучилися майже 10 тис. людей.

Стимулятор діафрагмального нерва, який допоможе хлопчику самостійно дихати, виробляють у США. Його вартість – 50 тис. доларів. Гроші на нього уже перерахували.

За гроші, зібрані для хлопчика, як повідомив Юрій Федечко, також купили персональний ШВЛ і зволожувач, завдяки якому Давид вже з мамою в палаті, а не в реанімації. Також придбають для маленького пульсоксиметр, аби мама могла стежити за сатурацією.

«Якщо кошти ще будуть надходити, то вони будуть зарезервовані за Давидом, а після встановлення стимулятора залишки перейдуть на рахунок фонду для потреб підопічних з орфанними захворюваннями», – повідомив Юрій Федечко.

Як повідомила нам голова опікунської ради ОХМАТДИТу, доцент кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Гальцького Андріана Мальська, приблизно через тиждень стимулятор очікують у Львові. Коли він буде вже в ОХМАТДИТі, лікарі оглянують його і ще раз проконсультуються з колегами зі США, які встановлювали такі стимулятори дітям. І будуть планувати дату проведення цієї операції Давидові.

Технічно, як кажуть дитячі хірурги, така операція не є надто складна, але її дітям в Україні ще не робили, тим паче немовляті. І у світі таких операцій дітям провели дуже мало. Тому вони консультуються з колегами з різних міст, навіть континентів, аби провести її якнайкраще.

За словами Андріани Мальської, можливо Давида з батьками ненадовго випишуть з лікарні, бо досі хлопчик бачив цей світ лише з вікна лікарняної палати.