11 травня Давидові виповнилося 8 місяців

У четвер, 13 травня, в Україну зі США доставили надзвичайно цінний вантаж – стимулятор нерва діафрагми, який допоможе 8-місячному Давиду Боруті з Турківщини самостійно дихати. Зараз хлопчик дихає за допомогою ШВЛ.

Цю довгоочікувану звістку ZAXID.NET повідомила голова опікунської ради ОХМАТДИТу, доцент кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Андріана Мальська, яка замовляла цей стимуятор в американській фірмі.

«Є! Завтра буде вже в лікарні. З понеділка наші хірурги розпочинають підготовку до операції. Скоро з Божою допомогою хлопчик зможе дихати самостійно», – повідомила 13 травня Андріана Мальська.

Нагадаємо, всі 8 місяців від народження Давид провів у львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ, він там просто живе через проблеми з диханням. У нього діагностували надзвичайно рідкісне для дітей захворювання – двобічний парез діафрагми. Тобто його діафрагма не скорочується і легені не можуть самостійно набрати повітря.

Але хлопчик зможе самостійно дихати завдяки небайдужості майже 10 тисяч людей з різних куточків України, які допомогли рідним з ініціативи БФ «Із янголом на плечі зібрати гроші на цей стимулятор. Його вартість – 50 тис. доларів. Майже 2 млн грн на потреби цієї дитини вдалося зібрати за місяць.

Аби допомогти хлопчику самостійно дихати, лікарі ОХМАТДИТу «підняли на ноги» колег не лише з різних країн, а навіть з різних континентів. Річ у тім, що операції зі встановлення стимулятора діафрагмального нерва у світі проводять надзвичайно рідко і то частіше дорослим, які отримали різного роду травми. Лікарям ОХМАТДИТу вдалося знайти наразі 12 лікарів у різних країнах світу, які проводили операції з встановленням нейростимулятора. Найближчі з них – у Швейцарії і Фінляндії, найдальші – у США.

Прооперованих дітей надзвичайно мало. Найменша дитина, якій встановлювали стимулятор у США, мала три роки.

Давидові лише 8 місяців. Таких операцій в Україні ще не проводили. Технічно, як кажуть дитячі хірурги, така операція не є надто складна, але оскільки її у нас ще не проводили, вони консультуються з колегами з різних країн і навіть континентів. Андріана Мальська організувала їм онлайн-зустрічі з колегами з Лос-Анджелеса, Бостона.

У п’ятницю, 14 травня, стимулятор для Давида вже доставили до ОХМАТДИТу. Лікарі ознайомлються з ним, ретельно вивчають кожну деталь, згодом продовжать онлайн-консультації з закордонними колегами. З понеділка, 17 травня, хірурги розпочнуть ретельну підготовку до операції. Скільки вона триватиме і коли відбудеться операція наразі невідомо.