Рак, виявлений на ранніх стадіях, піддається лікуванню

В Україні пацієнтські організації запустили чат-бот «Лікуйся», який зорієнтує пацієнтів з діагнозом «рак молочної залози» у безоплатних медичних послугах у межах Програми медичних гарантій.

Як повідомило МОЗ 29 червня , чат-бот «Лікуйся» – це інструмент в месенджері Telegram, який допоможе кожному з діагнозом «рак молочної залози» зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги й в якому обсязі можна отримати безоплатно. Користувач чат-боту обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.

«Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього. Цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування», – повідомила співзасновниця ГО«Афіна. Жінки проти раку» Вікторія Романюк.

У МОЗ також кажуть, що чат-бот «Лікуйся» допоможе відстояти право на безоплатну медичну допомогу, запобігатиме проявам корупції в медзакладах, зокрема, унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.

«Трансформація системи охорони здоров’я покликана знизити катастрофічні витрати на лікування, які несуть пацієнти зі своєї кишені. Тому у Програмі медичних гарантій на 2021 передбачена рання діагностика раку та лікування онкозахворювань - хіміотерапевтичне та радіологічне. Впроваджений новий пакет лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюванням. Але людині у складній ситуації може бути важко швидко зорієнтуватися, в яку лікарню звертатися і на яку безоплатну медичну допомогу розраховувати. Прокласти маршрут до одужання дозволить новий сервіс для пацієнтів - чат-бот “Лікуйся”, – каже директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я НСЗУ Дмитро Черниш.

Ознайомитися з чат-ботом можна тут