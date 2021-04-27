Львівська облрада на засіданні у вівторок, 27 квітня, надала дозвіл комунальному підприємству «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на придбання в лізинг нового лінійного прискорювача для променевої терапії онкохворих. Це вперше для обласної лікарні буде закуплено медичне обладнання в лізинг. На перший внесок у рівних частках залучать кошти з обласного та міського бюджету Львова. Рішення підтримали 70 депутатів.

Відповідно до рішення депутатів, онкологічний центр отримав дозвіл здійснити закупівлю в лізинг сучасного лінійного прискорювача Halcyon. У початковому проекті рішення була пропозиція укласти угоду з державним «Укрексімбанком», однак згодом вирішили отримати пропозиції від різних банків та обрати найкращі умови.

Своїм рішенням депутати визначили умови лізингу. Сума викупу обладнання не повинна перевищувати 60 млн грн. Максимальна ставка лізингових процентів не може перевищувати 9,8% на момент укладення договору, а максимальний термін дії договору фінансового лізингу – три роки. Обладнання має бути поставлене до лікарні до кінця 2021 року. Авансовий платіж становить 12 млн грн або не менше ніж 20% від вартості предмета лізингу.

Кошти на сплату першого внеску профінансують з обласного та міського бюджету Львова. Для цього обласні депутати збільшили видатки на програму охорони здоров’я, забравши 6 млн грн з програми ремонтів доріг. Як повідомив голова бюджетної комісії ЛОР Володимир Квурт, ще 6 млн грн на закупівлю апарату для променевої терапії передбачила Львівська міськрада. У подальшому виконання угоди лізингу взяла на себе обласна рада.

У керівництві онкоцентру розповіли, що загалом понад 30% онкохворих пацієнтів потребують променевої терапії. Наразі на Львівщині функціонує лише один такий прилад, а потрібно сім. Гендиректор львівського онкоцентру та депутат ЛОР Ігор Ковальчук запевнив, що персонал онкоцентру має навики роботи на такому обладнанні.

На диспансерному обліку у львівському онкоцентрі перебуває 76 тис. онкологічних хворих не тільки з Львівщини, а й з інших областей Західної України. Рівень онкологічних захворювань на Львівщині зростає в середньому на 2-2,5 % щороку.