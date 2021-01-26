З 1 квітня 2021 року в Україні почне працювати нова Програма медичних гарантій. До неї будуть додані нові пакети, зокрема, щодо лікування онкозахворювань, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 26 січня.

«У 2 та 4 кварталі 2021 року планується додати та розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися. У нас нова Програма медичних гарантій почнеться з 1 квітня 2021 року», – сказав Степанов, якого процитувала «Українська правда».

Програма медичних гарантій – це перелік медичних послуг, які пацієнт може отримати безкоштовно, їх оплачує держава. Такі послуги фінансуються через Національну службу здоров’я України, яка укладає договори з закладами спеціалізованої медичної допомоги.

За словами міністра охорони здоров’я, до Програми медичних гарантій будуть додані такі пакети:

хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах;

радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями;

лікування та супровід пацієнтів (дорослих і дітей) з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що також будуть підвищенні відповідні тарифи.

«Якщо, наприклад, на послуги з хіміотерапевтичним лікуванням в нас тариф був 17 843 гривень, то в цьому році ми хочемо встановити вже 25 529 гривень з відповідними коефіцієнтами. Коефіцієнти застосовуються для лікування дітей та дорослих.Наприклад, за готовність надавати медичну допомогу дітям до 18 років буде відповідний коефіцієнт до цієї суми 3, 55%. Аналогічно будуть розраховані тарифи на лікування хворих з гематологічними або онкогематологічними захворюваннями. Також робимо коефіцієнти при радіологічному лікуванні наших пацієнтів», – розповів міністр.

Наразі безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням в межах Програми медичних гарантій включає: