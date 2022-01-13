Це дозволить оцінити ефективність лікування антибіотиками в стаціонарних відділеннях

Україна почала вести облік загального споживання антимікробних препаратів. Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я у четвер, 13 січня.

У відомстві розповіли, що цей процес формально запустили з 1 січня. Наразі облік стосується 29 лікарських засобів, однак у відомстві не уточнили, яких саме.

Водночас повідомляється, що із квітня 2022 року запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.

Для отримання цих ліків передбачений такий алгоритм:

пацієнт звертається до свого лікаря;

лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

також лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про лікарський засіб;

далі пацієнту треба звернутися до аптечного закладу, підключеного до ЕСОЗ, та повідомити номер рецепта;

фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе здійснити відпуск ліків.

«Неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів (зокрема антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність. Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ повідомили, що наразі точно невідомо, скільки антимікробних препаратів споживають українці. Проте є аналіз трендів. Відповідно до нього у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Зросли й об’єми продажів таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020.

Щодо антибіотиків «групи резерву» (лікарських засобів «останньої надії», які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики не спрацювали), то тут об'єм всіх продажів і закупівель зріс більш ніж утричі: зі 110,89 млн грн у 2018 році до 416,45 млн грн – у 2020 році.