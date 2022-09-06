Про безкоштовні ліки і обстеження для пацієнтів можна дізнатися на відповідних сайтах

В Україні є низка програм, які забезпечують українців життєво необхідними ліками, але не всі хворі знають, де і як можна отримати ці препарати. І які медичні обстеження для пацієнтів є безоплатні. Отримати всю необхідну інформацію допоможуть сервіси, які розробила організація «Ліки Контроль».

Сайт і мобільний додаток «Ліки Контроль», повідомило МОЗ, містять інформацію про 100% зареєстрованих в Україні ліків з інструкціями до них. Тут можна дізнатися, які ліки можна отримати безкоштовно, а також знайти аналоги до препаратів. Інформація оновлюється щодня.

На сайті «Ліки для онкохворих – підпишись на життя» пацієнти можуть знайти ліки, які можна отримати повністю безоплатно у конкретному регіоні та які закуповує держава.

Чат-бот «Лікуйся» допоможе пацієнткам з раком молочної залози. Зорієнтує, де можна пройти безкоштовну діагностику і лікування в кожному регіоні України.

На чат-боті «Спитай Гриця» є вся інформація про програму «Доступні ліки». Там можна дізнатися, чи можна препарати, які вам потрібні, отримати безоплатно, розповість як і у кого взяти електронний рецепт і в якій аптеці отримати свої ліки.

У чат-боті «Ролики для лікарень» ви знайдете відео, з яких отримаєте відповіді на популярні медичні питання: як лікуватися безоплатного, отримати електронне скерування тощо.