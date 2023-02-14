Очільник МОЗ Віктор Ляшко просить домогти зафіксувати факти вимагання медиками грошей

МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) реформують. Уряд підтримав ініціативу МОЗ щодо її реформування і вже до 1 квітня міністерства охорони здоров’я і соціальної політики мають подати детальний план змін.

Та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже зараз просить зголоситися тих, у кого під час проходження медико-соціальної експертної комісії вимагають гроші.

«До роботи МСЕК є багато питань. І часто це обгрунтовано. Саме тому ми працюємо над їх реформуванням. Цей шлях є ні простим, ні швидким. Однак, маємо реагувати на існуючі виклики вже зараз. Тому закликаю всіх, хто зіштовхується з вимаганням грошей під час проходження медико-соціальної експертної комісії – допомогти нам зафіксувати такі факти, аби ми могли допомогти вам», – написав міністр 14 лютого у Facebook.

За його словами, поки наші воїни воюють з зовнішнім ворогом на лінії фронту, ми маємо перемогти внутрішнього ворога – корупцію.

«Запевняю – реакція буде», - твердить міністр.

Усіх, хто зіштовхується з вимаганням грошей, очільник МОЗ просить телефонувати в контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.