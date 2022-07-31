Державна організація Катару – фонду Qatar Fund For Development – перерахувала Міністерству охорони здоров’я України 5 млн доларів у рамках ініціативи United24.

Як повідомили у прес-службі МОЗ, кошти скерують на закупівлю машин швидкої медичної допомоги, а також наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час операцій.

«Уперше за два місяці роботи United24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу», – прокоментував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ подякував фонду за суттєвий внесок у порятунок життів та запросив інші організації до взаємодії.