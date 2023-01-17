Міністерство охорони здоров’я у вівторок, 17 січня, повідомило, що запустило у месенджерах Telegram і Viber чат-бот «Календар здорових українців», в якому можна отримати різноманітні поради, які стосуються здоров’я, а також дізнатись адресу найближчого медичного закладу.

«Завдання чат-бота — підвищити обізнаність про можливості безоплатної діагностики та лікування, про перелік медичних послуг, які фінансуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом. Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них безоплатні та як їх отримати», – сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Чат-бот складається з розділів:

знайомство;

системи на контролі;

щеплення за календарем і без;

де пройти обстеження;

персональні рекомендації.

Чат-бот може дати індивідуальні поради як покращити стан здоров’я, на що звернути увагу, показати найближчий до користувача медзаклад, у якому надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження. Також у міністерстві зауважили, що сервіс містить не лише корисну інформацію про щеплення, а також детальні, але прості для сприйняття пояснення, де можна зробити щеплення та від якої небезпеки вони захищають.

Як стверджують у МОЗ, сервіс побудований на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ України і сімейних лікарів та використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.