У медичних вишах збільшили кількість бюджетних місць

В Україні замало абітурієнтів виявляють бажання вступати до медичних закладів вищої освіти. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише «Ocвiтa.uа».

За словами міністра, така тенденція спостерігалась у 2024 році, незважаючи на збільшення кількості бюджетних місць.

«Ми збільшуємо кількість місць за державним замовленням, але цьогоріч ми не заповнили на 100% усіх цих місць», – зазначив міністр.

Віктор Ляшко розповів, що формування людського капіталу є пріоритетом, тому МОЗ запроваджує експериментальний проєкт на базі Львівського медичного університету для поєднання клінічної та практичної бази. Там створять нові підходи до формування нових кафедр, щоб студенти з першого курсу мали контакт з пацієнтами.

«Спочатку догляд, потім молодший медичний працівник, сестринський, щоб він весь час був у процесі і розвивався. І тим самим ми будемо мотивувати випускників шкіл приходити до медичних вишів», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, внаслідок реорганізації Львівського медуніверситету у державне некомерційне підприємство заклад вищої освіти поєднуватиме функції лікувального закладу та вишу.