На стінах Муніципального мистецького центру з’явився банер із панорамною фотографією Майдану під час Революції Гідності. Це робота «Барикада» фотографині Юлії По.

Мисткиня родом із Сімферополя, однак живе і працює у Києві. Вона була учасницею Революції Гідності, тож на власні очі бачила ті події.

Барикаду на вул. Грушевського, що зображена на фото, спорудили після перших вбивств протестувальників у січні 2014 року. Жінки згрібали сніг та наповнювали ним мішки, а чоловіки потім з них робили стіну. Для міцності споруду ще й поливали водою, адже були сильні морози.

Куратори фотопроекту вбачають певний символізм і проводять аналогії між подіями Майдану та сьогоденням в Україні.

«Барикада для авторки була символом протистояння. Ми й зараз маємо на мистецькому фронті барикади. Вони стосуються безпосередньо подій, які відбуваються зараз. Зображення надруковане на десятиметровому банері. І це не задумувалося як документальний фотопроект. А, насамперед, щоб просто зберегти у пам’яті ті моменти», – говорить куратор фотопроекту Тарас Бичко.

А у суботу, 19 лютого, о 19:00 відбудеться офіційне відкриття фотовиставки та творча зустріч із Юлією По.

«Ми вже давно запрошували Юлію. Нарешті це вдалося. Вона дуже переживала через загрозу війни, але вирішила бути сміливою. Вона приїде до нас і розкаже про свою творчість та цей проект зокрема», – розповіла директорка Муніципального мистецького центру Ляна Мицько.

А 20 лютого у мистецькому центрі презентують сайт «Архіви Майдану».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter