Підгорецький замок став найпопулярнішим об'єктом Львівщини, фото якого подавали на конкурс

Журі конкурсу «Вікі любить пам’ятки 2021» обрало переможців. Із 25 тисяч поданих світлин обрали десять найкращих. Львівщину представляє фото Підгорецького замку, яку надав на конкурс хмельницький фотограф Сергій Зисько. За оцінками журі переможцями стали: перше місце — Катерина Поліщук, аерофото Ужгородського кафедрального собору;

друге місце — Катерина Поліщук, аерофото Успенського собору у Харкові;

третє місце — Андрій Шейко, світлина церкви Різдва у селі Новобіла Луганської області;

четверте місце — Сергій Демченко, світлина костелу святого Миколая у Києві;

п'яте місце — Сергій Зисько, світлина палацу у Підгірцях у Львівській області;

шосте місце — Андрій Мозоль, світлина церкви святої Параскеви у селі Олександрівка Закарпатської області;

сьоме місце — Олександр Мальон, аерофото залізничних кам'яних мостів у Ворохті Івано-франківської області;

восьме місце — Вікторія Роговенко, світлина «Базиліки 1935 року» у Севастополі

дев'яте місце — Костянтин Брижниченко, аерофото Одеського національного академічного театру опери та балету;

десяте місце — Сергій Зисько, панорама блакитної кімнати у палаці Самчики Хмельницької області. Топ-10 фотографій конкурсу «Вікі любить пам’ятки 2021» Обрані фотографії представлятимуть Україну на міжнародному етапі конкурсу. Цього року, крім основнихого відбору, були спецномінації «Via Regia Україна», «Єврейська спадщина», «Млини», «Пам'ятки Подесення», «Квіти України», «Пам'ятки національно-визвольної боротьби», «Відео» та «Аерофото».

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