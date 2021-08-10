На реставрацію костелу в Підгірцях витратять 25 млн грн
Роботи планують розпочати наприкінці серпня
У Підгірцях цьогоріч відновлюватимуть лише костел, на палац бракує коштів. На музей-заповідник «Підгорецький замок» держава виділяє 32 млн грн у межах програми «Велика реставрація». Однак більшість суми витратять на збереження костелу святого Йосипа XVIII ст., що неподалік. Адже тут руйнуються скульптури і стіни.
«Це сума невелика. Тому що 25 мільйонів забирає костел, який також належить до нашого комплексу. Там мають цього року вже почати робити ремонтні роботи: відремонтувати практично весь фасад, зробити дах, відновити втрачену скульптуру святого Ігнатія, зробити сходи», – розповідає завідувач «Підгорецького замку» Ігор Петрович.
Та загалом, крім костелу, відновлювати потрібно все: палац, парк, заїжджій двір. Однак найперше треба вберегти каземати, які вже в аварійному стані. А ще – закінчити реставрацію каплиці, що розташована у приміщенні палацу. Її почали відновлювати ще 15 років тому, але через брак коштів так і не завершили.
Крім того, розповідають у музеї, потрібно замінити вікна, облаштувати опалення, і вже потім переходити до інтер'єрів. Вони сильно постраждали у радянські часи. Бо з кінця 40-х років минулого століття тут влаштували санаторій для хворих на туберкульоз. А вже за кілька років сталася пожежа, яка знищила інтер'єри та оригінальні дерев'яні підвісні стелі.
«У кожній кімнаті були підлоги з мармуру. Тож вони просто тріскалися від високої температури. І це все пропадало. Водночас чудово збереглися портали і каміни. Вони зроблені з італійського чорного мармуру у XVII столітті», – говорить Ігор Петрович.
Він додає, що такі каміни навіть у Європі не всюди побачиш. До прикладу, у польському Вавелі чи французькому Версалі стоять копії камінів. А у Підгірцях – оригінали, які ще можна врятувати.
Незважаючи на стан замку, туристів тут не бракує. А тим більше, що палац оповитий містичними історіями, наприклад, про Білу Пані. Про неї кажуть, що це привид дружини одного з власників замку. Чоловік нібито живцем замурував її через ревнощі. Тож у замку, підтримуючи дух легенд, навіть дозволили спускатися у підземелля – у ту частину, яку вдалося відновити власними силами. Бо на повну реновацію коштів потрібно дуже багато.
Гендиректор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк зазначає: «Ми подавали на «Велику реставрацію» чотири замки: Жовківський, Олеський, Підгорецький та Золочівський. Частково реставруватимуть перші три. Це найкращі об’єкти, які у нас є. Вони потребують негайного втручання, аби їх зберегти».
За його словами, реставрація такого об’єкту, як палац у Підгірцях, потребує десятків мільйонів гривень. А поки на палац цього року зможуть витратити лише сім мільйонів. Та їх вистачить тільки на виготовлення документації для відновлення.
Нагадаємо, в Україні реалізовують проект «Велика реставрація» з відновлення пам’яток у межах президентської програми «Велике будівництво». Цьогоріч на реставрацію трьох замків Львівщини виділять 128,5 млн грн. Найбільшу суму отримає Жовківський замок – 51 млн грн. Там планують відреставрувати всі корпуси та оновити інтер’єри. На реставрацію Олеського замку держава передбачила 45,5 млн грн. Реставрацію там почнуть із монастиря капуцинів, що біля підніжжя замку. А згодом перейдуть до відновлення подвір’я та вікон палацу.
До слова, також 12,5 млн грн отримає Національний театр ім. М. Заньковецької. Там відновлять частину фасаду, камерну сцену та блакитну залу.