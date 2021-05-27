До переліку потрапила школа в селі Братковичі на Городоччині, яку будуть вже шостий рік

У 2021 році на Львівщині у межах президентської програми «Велике будівництво» планують завершити будівництво 16 об'єктів – шкіл, садочків, спортивних споруд та ЦНАПів. На будівництво витратять майже 300 млн грн з різних бюджетів.

Як розповів керівник департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда, зокрема, передбачені кошти ДФРР, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, обласного та місцевих бюджетів – загалом 294,3 млн грн. Акцент робиться на завершення розпочатих раніше об’єктів.

Зокрема, 140 млн грн скерують на будівництво п’яти шкіл, три з яких планують завершити в цьому році. До переліку потрапили:

реконструкція з добудовою Червоноградської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 на вул. Шахтарській, 8 та 8 «а» у смт Гірник;

добудова Новокропивницького НВК І-ІІІ ст. та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Новий Кропивник Дрогобицького району;

будівництво загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в селі Братковичі Городоцького району;

реконструкція з надбудовою Прилбичівської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Митрополита Андрея Шептицького на вул. Андрея Шептицького, 67 в с. Прилбичі Яворівського району;

школа в смт Гніздичів Жидачівського району.

Також в межах програми «Велике будівництво» добудують два дошкільних навчальних заклади (ресурс – 30,5 млн грн):

реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу на вул. Лесі Українки, 26 в селі В'язова Жовківського району;

реконструкція нежитлового приміщення з розширенням за рахунок добудови та надбудови другого поверху під дошкільний навчальний заклад на 40 місць у селі Воля-Висоцька Жовківського району.

Після відкриття цих закладів з’явиться додаткових 80 місць для дошкільнят та 30 нових робочих місць для педагогів та технічних працівників.

Серед спортивних об’єктів – планують добудувати сім об’єктів на загальну суму 85,3 млн грн:

реконструкція спортивних майданчиків зі штучним покриттям у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на вул.Черемшини,29(31) у Львові;

капітальний ремонт КЗСРРЛО Фізкультурно-спортивного комплексу «Сокіл» на вул. Стуса 4 Б у місті Сокаль;

реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» у Червонограді;

реконструкція стадіону Буської ДЮСШ у місті Буськ на вул. Київській, 15;

реконструкція стадіону ім. Лева Броварського на вул. Коперника,13 Самборі;

реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» на вул. Галицькій,1 в селі Давидів поблизу Львова;

капітальний ремонт трибун для глядачів на стадіоні ім. Євгена Смука на вул. Львівській, 32 у Яворові.

Окрім цього, планують збудувати новий ЦНАП на вул. Бориславська у Дрогобичі. Вартість об’єкта – 15,9 млн грн. Також проведуть реконструкцію площі Вічевої (М.Шашкевича), вул. Шашкевича та прилеглих вулиць у Золочеві. Вартість – 18 млн грн.