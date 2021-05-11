Аукціон з продажу земельної ділянки відбувся 11 травня у міській раді

У вівторок, 11 травня, Львівська міськрада продала з аукціону земельну ділянку на вул. Роксоляни в мікрорайоні Левандівка. За понад гектар землі під забудову вторгували 29,7 млн грн до міського бюджету.

Як повідомили у Львівській міськраді, за ділянку на вул. Роксоляни, площею 1,1 га, вдалося виручити суттєво більше, ніж очікували. Стартова ціна лоту становила 14,5 млн грн. Під час аукціону вона збільшилась удвічі – до 29,7 млн грн. Ці кошти поповнять міський бюджет.

Цільове призначення проданої ділянки – землі житлової та громадської забудови.

Львівська міськрада вже продала на вул. Роксоляни 10 земельних ділянок. Планується продаж ще 15 ділянок. Наступний аукціон відбудеться у червні. Загалом цього року мерія планує виставити на аукціон 40 лотів.