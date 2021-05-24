За 10 років кошторис будівництва зріс більше як удвічі

На будівництві нового корпусу центральної районної лікарні у Городку, яке триває понад 10 років, втретє змінився підрядник. За цей час більше ніж удвічі – з 33 до 84 млн грн – зросла кошторисна вартість об’єкта, який у керівництві області вже назвають проблемним довгобудом.

Добудову терапевтичного корпусу лікарні на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ на вул. Коцюбинського, 18 офіційно розпочали ще в 2008 році. Декілька років виготовляли проектно-кошторисну документацію. Першим підрядником на об’єкті була пов’язана з Дубневичами фірма «БРП «Технобуд», яка у 2015 році виграла тендер на 32,8 млн грн. Корпус лікарні планували добудувати до кінця 2016 року, однак роботи завершені не були, зокрема, через брак коштів.

На будівницві корпусу лікарні помітні недоліки роботи попередніх підрядників (фото ЛОР)

У 2018 році Городоцька ЦРЛ за результатами тендеру уклала угоду на добудову лікарні з львівською фірмою «Будівельний регіон», розмір статутного кпатіалу якої 100 грн, а власницею є мешканка Пустомитів Роксолана Штогринець. Сума угоди склала 42,2 млн грн. Роботи мали бути завершені до кінця 2019 року, однак об’єкт досі недобудований.

У п'ятницю, 21 травня цього року, Городоцька ЦРЛ провела новий тендер на добудову корпусу лікарні. Очікувана вартість робіт становила 30,7 млн грн. До участі у тендері зголосилися два учасники, перемогло ПП «БТ Груп Євробуд», запропонувавши ціну 26,5 млн грн.

ПП «БТ Груп Євробуд» зареєстроване у Львові 18 років тому. Розмір статутного капіталу підприємства – 8 тис. грн. Його засновниками є мешканець Яворова Богдан Потупа та львів’янин Тарас Берегуляк.

За даними, які оприлюднив заступник голови Львівської облради Юрій Холод, на сьогодні загальна кошторисна вартість добудови лікарні складає 84 млн грн. Понад 26 мільйонів сюди вже вкладено. Будівельна готовність близько 40%. У цьому році на добудову лікарні передбачено понад 25 млн грн з різних бюджетів, у тому числі 16 млн грн – з обласного. На закупівлю медичного обладнання потрібно буде ще щонайменше 33 млн грн.

Водночас, зі слів Юрія Холода, недобудований корпус лікарні виглядає на проблемний довгобуд, зокрема, з вини попередніх підрядників. На стінах і стелі першого поверху поширився грибок, всюди висять недбало обрізані дроти, до корпусу не підведено кисневі точки.

«Навіть на око бачимо цілу низку помилок і недопрацювань попереднього виконавця робіт. Думаю, перед тим, як складати завдання для наступного, потрібно було все описати та заактувати, змусити його доробити чи виправити, а також повідомити відповідні правоохоронні органи. Дуже не хочеться, щоб через недбалість і неуважність керівництва лікарні чи громади, виникали конфліктні ситуації, робилися перевитрати бюджетних грошей», – розповів Холод за підсумками візиту до лікарні.