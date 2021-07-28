На ремонт Національного драматичного театру ім. М. Заньковецької виділили 12,5 млн грн в рамках проекту «Велика реставрація». Цього не вистачить, аби відновити всю будівлю. Однак почати хочуть з частини фасаду, камерної сцени та зали, де колись були помешкання графа Станіслава Скарбека – засновника театру.

«Насамперед, будемо ремонтувати частину фасаду зі сторони Оперного театру. Плануємо реставрувати балкон, браму, двері, а також старовинні світильники. Ці роботи коштують близько 4 млн грн, ми плануємо провести їх цьогоріч. А наступного року перейдемо до робіт над камерною сценою, пивницею та другим поверхом. На це піде десь 8,5 млн грн», – розповів генеральний директор театру Андрій Мацяк.

Будівлі театру уже 179 років – вік доволі поважний. За цей час його сцена бачила виступи світових зірок: Ніколо Паганіні, Сари Бернар, Ференца Ліста. Театр ім. Марії Заньковецької є одним з найвідоміших у країні. Заньківчани дають до двохсот вистав на рік. А колись, за словами істориків, поява цього театру стала справжньою європейською сенсацією.

«Важко назвати тогочасну знаменитість світового рівня, хто б не мав за честь виступити в театрі Скарбека. Тому що вважалося, що це найпрестижніше місце в Європі. Такої зали немає більше ніде. Коли його збудували, то та зала налічувала 1600 глядацьких місць в 5 ярусах. Це навіть у Віденській опері такого не було», – розповідає історик Іван Сварник.

З того часу минуло майже два століття, тож багато приміщень потребують оновлення. Зокрема, камерна сцена. Тут робитимуть практично все: підлогу, стіни, відреставрують старовинну ліпнину, а ще облаштують приміщення кондиціонерами для більшого комфорту акторів та глядачів.

Крім того, оновлять і блакитну залу на другому поверсі, де колись приймав гостей граф Скарбек.

Нагадаємо, в Україні реалізовують проект «Велика реставрація» в рамках президентської програми «Велике будівництво». Експерти Міністерства культури мають сформувати список об'єктів на відновлення у 2021-2024 роках.

Цьогоріч для оновлення на Львівщині обрали Жовківський, Олеський та Підгорецький замки, а також Національний драмтеатр ім. Марії Заньковецької.

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