Цьогоріч реставруватимуть фасад

Камерну сцену львівського театру Заньковецької відреставрують.·Тендер на проведення реставраційних робіт відбувся у вівторок, 29 червня. Переможцем стала фірма «Будремсервіс», яка запропонувала провести роботи за 12,099 млн грн. Роботи планують завершити у 2022 році. Цьогоріч проведуть частину робіт, на які з держбюджету вже виділено 4 млн грн.

«Загалом це близько 12,5 млн грн на два роки. На цьогорічні фасадні роботи передбачено 4 млн грн. Це є реставрація фасаду, дверей, вікон та брами з того боку, де є вхід на камерну сцену. Наступного року плануємо провести внутрішню реставрацію камерної сцени. Це пивниця, перший поверх, а також другий поверх, де є Блакитна зала. Коли перейдемо до внутрішніх робіт, вистави на камерній сцені не будемо проводити. Ми вже попередньо домовилися з Першим театром та театром «Воскресіння», що орендуватимемо у них приміщення», – розповів ZAXID.NET директор театру ім. Марії Заньковецької Андрій Мацяк.

Кошти виділять із держбюджету в межах проекту «Велика реставрація». До слова, також у перелік потрапили ще 12 архітектурних пам’яток Львівщини. Чотири із них відновлять цього року. Окрім театру за державні гроші відновлять ще три замки – Жовківський, Олеський та Підгорецький.

Також Андрій Мацяк розповів, що за грантові кошти від посольства Японії у театрі відреставрують освітлення.

«Це 85 тис. доларів США. Є ще умова, що має бути співфінансування від місцевих органів самоврядування. Сподіваюся, що завтра підпишемо угоду про виділення 230 тис. грн з обласного бюджету, а також ще мають погодити міські депутати виділення такої ж суми», – пояснив Андрій Мацяк.

Ці гроші планують витратити на освітлення великої сцени та світла для виїзних вистав.

За інформацією YouControl, приватне підприємство «Будремсервіс» створене у 1999 році та зареєстроване у Львові на вул. Зеленій. Керівником фірми є Богдан Гавриляк. Підприємство займається будівництвом житлових та нежитлових будівель, а також різними будівельними роботами. До слова, ще один учасник, ТОВ «Неостар Груп», запропонувало провести роботи за понад 12,140 млн грн.

Наразі ще тривають тендерні процедури. Роботи планують розпочати до кінця літа.