Замок в Олеську на Львівщині давно не бачив ремонтів. Тож за державною програмою «Велика реставрація» на цю пам’ятку виділяють 45,5 млн грн.

«На реставрацію фасадів і огорожі довкола колишнього кляштору виділено понад 40 мільйонів. І ці роботи мають бути завершені до Нового року. Водночас ми зекономили кошти і зараз виробляємо кошторисну документацію на реставрацію самого Олеського замку. Серед основних робіт, які тут треба провести – накриття дахів, потім штукатурення, заміна вікон. Бо проблема з вікнами у нас дуже велика. Коли дощ, вони протікають і багато води проникає в зали. Також потрібно змінити подвір'я, сходи біля брами», – говорить завідувач музею-заповідника «Олеський замок» Борис Шенгера.

Деякі зали у музеї вже відновили власними силами та змінили експозиції. Однак замкове подвір'я потребує реконструкції.

Біля підніжжя замку зберігся колишній монастир капуцинів – пам'ятка національного значення. Торік тут обвалився дах, і тоді стало ясно: будівлю треба негайно рятувати. Тож основні роботи під час «Великої реставрації» триватимуть саме в монастирі. Під час німецької окупації це був концтабір, а у радянські часи – ПТУ та гуртожиток. Зараз у монастирських стінах – фондосховища музею з цінними експонатами.

Тож цього року в Олеську хочуть реставрувати колишній монастир. А от наступного – перейдуть до робіт в самому замку.

Нагадаємо, Цього року на реставрацію трьох замків Львівщини виділять 128,5 млн грн. Найбільшу суму отримає Жовківський замок – 51 млн грн. Там планують відреставрувати всі корпуси та оновити інтер’єри. На реставрацію Підгорецького замку у 2021 році виділять 32 млн грн із загального фонду.

Крім того, в рамках проекту «Велика реставрація» відремонтують камерну сцену і кілька приміщень львівського Національного театру ім. Марії Заньковецької за 4 млн грн.

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