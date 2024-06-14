Фірма, якій замовили роботи, пов'язана із заступником голови сусідньої Новояричівської сільської громади

Мурованська сільська рада уклала угоду на 4 млн грн із ТОВ «Захід-Рембуд» на реконструкцію приміщень в селі Сороки-Львівські для розміщення ЦНАПу. Відповідний договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

Місце виконання робіт – вул. Польова, 65. За цією адресою в селі Сороки-Львівські розташована Мурованська сільська рада і ЦНАП Мурованської ОТГ, відкритий у 2021 році у межах співпраці з програмою «ULEAD з Європою».

ЦНАП на вул. Польовій у селі Сороки-Львівські відкрили тільки у травні 2021 року (фото із сайту Мурованської ОТГ)

ТОВ «Захід-Рембуд» має до кінця 2024 року провести демонтажні роботи, облаштувати шатровий дах, стіни і перегородки, стелю і підлогу, сходи, електрику, опалення і кондиціонування. Найдорожче із цього коштуватимуть стіни та перегородки – 1,13 млн грн, проте детального кошторису робіт Мурованська сільрада не надала.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у Мурованську сільраду, щоб уточнити, чи йдеться про роботи в нинішньому ЦНАПі, чи про його розширення, чи про доплату за раніше виконані роботи. Але в сільраді відповіді не надали.

ТОВ «Захід-Рембуд» засноване у 2019 році нинішнім заступником Новояричівської сільської ради Мар’яном Стебликом і згодом переписане на його тещу Ніну Піх.

Після того, як журналісти у липні 2021 року написали про те, що Новояричівська громада віддає підряди фірмі тещі свого працівника, вже у серпні засновником і власником ТОВ «Захід-Рембуд» у сервісі YouControl став львів’янин Роман Микитин.

У 2021 році фірма отримала від Мурованської сільради договорів на 15,3 млн грн за реконструкцію освітніх закладів і покрівлю дахів. У 2023 році – 23,5 млн грн, у 2024 – вже на 4 млн грн. Головним замовником фірми є Новояричівська сільрада та комунальні підприємства громади.

Якщо раніше фірма була зареєстрована у Львові, то тепер місце її реєстрації – село Запитів в Новояричівській громаді.