Картина художника-мариніста Івана Айвазовського «Корабель при місячному сяйві»

Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку визнав Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими, а не російськими художниками. На це звернула увагу журналістка Оксана Семенік, опублікувавши відповідну інформацію пізно ввечері в п’ятницю, 10 лютого.

Тепер у підписі до портрету письменника Всеволода Гаршина (1884), який зберігається в галереї цього художнього музею, відтепер зазначено, що це робота українця Іллі Рєпіна, який народився в Чугуєві.

Крім того, на роботі мариніста Івана Айвазовського також зазначено, що він українець, уродженець Феодосії.

Раніше музей Метрополітен визнав українцем уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі, музей якого в березні 2022 розбомбили російські війська. Перед цим музей перейменував картину французького імпресіоніста Едгара Дега «Російські танцівниці» на «Танцівниці в українському вбранні».