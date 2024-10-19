Альбом фортепіанних дуетів апочатковує серію звукозаписів повного видання музики Станіслава Людкевича

Меморіальний музей Станіслава Людкевича запрошує на презентацію перших у світі видань, а саме альбому фортепіанних дуетів та нот усієї фортепіанної спадщини композитора.

Меморіальний музей Станіслава Людкевича (філія музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові), другий рік поспіль реалізує проєкт «Людкевич. Спадщина». Він має за мету оцифрування, новітнє нотне видання, аудіо-, відеозаписи та популяризацію творчості українського композитора Станіслава Людкевича (1879-1979). Впродовж столітнього життя він створив сотні творів у різних жанрах – від опер та симфонічних творів до великої кількості солоспівів, композицій для хору, фортепіано, ансамблів тощо, які, на жаль, є мало відомими і виконуваними в Україні. Велика частина спадщини композитора залишається у рукописах, що писані олівцем, тож з часом ноти все важче відчитати, а отже терміново потребують оцифрування та новітнього видання.

Впродовж 19-25 жовтня музей запрошує на низку презентаційних заходів, зокрема, альбому фортепіанних дуетів, що є першим у світі записом цих творів; першої в історії повної збірки нот усієї фортепіанної спадщини композитора; а також лекції від провідних науковців-дослідників творчості Станіслава Людкевича Мар’яни Зубеляк та Якима Горака. Усі події відбуватимуться в салоні музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові.

До проєкту залучено чимало науковців та музикантів, які працювали з рукописами Станіслава Людкевича, а саме: музична редакторка проєкту, композиторка Богдана Фроляк, дует піаністів Dovhan & Zubko Piano Duo – викладачі Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка Петро Довгань і Наталя Зубко, науковці, дослідники спадщини композитора Яким Горак і Мар’яна Зубеляк, редактори нотного набору Володимир Пасічник та Мар’яна Рудакевич та ін. Впродовж лекцій, концерту та презентації нотного видання, залучені фахівці, зокрема, розповідатимуть про тривалий, ретельний й, водночас, захоплюючий процес опрацювання рукописів музичних творів.

Події в межах презентації результатів проєкту «Людкевич. Спадщина»

Лекція «Станіслав Людкевич і Василь Барвінський: контексти, інспірації, творчість»

19 жовтня о 16:00

Нагода дізнатися більше про взаємодію двох визначних композиторів Станіслава Людкевича і Василя Барвінського, та їхній внесок у розвиток музичної культури України. Упродовж кількох десятиліть вони майже нерозлучно працювали поруч: сучасники дивувалися їхнім приязним відносинам, взаємній пошані й гармонійній співпраці. Про це розповідають унікальні матеріали з фондів меморіального музею Станіслава Людкевича, про що розповість провідна зберігачка фондів Мар’яна Зубеляк.

«Людкевич. Спадщина». Презентація видання фортепіанної творчості Станіслава Людкевича

23 жовтня о 19:00

Команда музею та запрошені фахівці кілька місяців працювали над першим у світі виданням усієї фортепіанної спадщини Станіслава Людкевича, а саме творів для фортепіано соло та виконання в чотири руки. Підготовка видання була сповнена нових знахідок, дискусій і відкриттів, про які розкажуть редактори та менеджери проєкту. Вхід – вільний

Dovhan & Zubko Piano Duo. Концерт фортепіанних дуетів Станіслава Людкевича

24 жовтня о 19:00

Унікальний концерт фортепіанного дуету Dovhan & Zubko Piano Duo. Музиканти представлять усі твори українського композитора Станіслава Людкевича, написані для фортепіано в чотири руки, що стало можливим завдяки скрупульозній роботі виконавців над віднайденням в архівах і реконструкцією згаданих творів.

Нещодавно відбулася світова прем’єра альбому, що започатковує серію звукозаписів повного видання музики Станіслава Людкевича в межах проєкту «Людкевич. Спадщина» та є першим у світі записом фортепіанних дуетів композитора. На концерті можна буде почути всі твори наживо

Лекція «Ми надто близькі собі, хоч ніколи собі не належали: взаємини Ольги Юркевич та Станіслава Людкевича»

25 жовтня о 19:00

Серед численної кількості знайомих Станіслава Людкевича впродовж його життя, з якими він контактував безпосередньо та листувався, трапляються особистості жінок, які були особливо близькими композиторові у спілкуванні, зіграли певну роль в його особистому житті, мали вплив на його композиторську творчість. До таких належала українська сейсмологиня, кандидатка фізико-математичних наук Ольга Юркевич.

Життєпис Ольги Юркевич та її взаємини з композитором на лекції відтворено на основі збережених у фондах музею її листів до Станіслава Людкевича.

Лекція Якима Горака, музикознавця та старшого наукового співробітника Меморіального музею Станіслава Людкевича, який виконуватиме також фортепіанні твори композитора.