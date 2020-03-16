Культура vs. пандемія

Пандемія змушує людей залишатися вдома. Музеї та театри по всьому світу зачинились, екскурсії також стають практично недоступними. Тож чимало культурних установ вирішили допомогти людям пережити ізоляцію та виклали онлайн вистави та колекції творів.

Львів не стоїть осторонь від загальних тенденцій. Нагадаємо, що Органний зал вирішив транслювати концерти онлайн.

Також відома історикиня архітектури Тетяна Казанцева пообіцяла щодня записувати розповіді про архітектуру міста. Перше відео про вулицю Богуна, історичне вертикальне озеленення та Левинського уже з’явилось на YouTube. «Архітектура Львова vs Коронавірус», назвала свій цикл Тетяна Казанцева.

Також пропонуємо помандрувати світом. Ми обрали найкращі музеї та театри, які виклали свої шедеври онлайн.

Театри

Віденська опера

Віденська національна державна опера прийняла рішення відкрити свої архіви для прямої трансляції. Перша трансляція відбулася уже з 15 березня. Покажуть «Золото Рейну» Ріхарда Вагнера. Усі трансляції починатимуться о 20-й (за київським часом) та залишатимуться доступними протягом 24 годин.

Записи опер та балетів Віденська опера транслюватиме щодня через потокову платформу www.staatsoperlive.com. Для того, аби дивитись вистави одного із найкращих оперних театрів світу потрібно лише зареєструватись як новий користувач на сайті.

Там же можна переглянути і програму показів. Покажуть, зокрема, «Фальстафа», «Тоску», «Валькірію» та інші вистави з репертуару театру.

Баварська опера

Баварська національна опера пропонує шість прямих трансляцій, а також можливість подивитися та послухати репертуар театру протягом 30 днів. Можна буде побачити не лише архівні вистави, а й три нові постановки: «Снігову королеву» Ханса Абрахамса, «Юдиту» Бели Бартока в постановці Кеті Мітчелл та світову прем'єру Марини Абрамович «7 смертей Марії Каллас».

Також трансляції будуть доступні в радіоефірі на сайті Bayerische Staatsoper, а також на BR-KLASSIK Concert.

Трансляції розпочнуться 16 березня о 21:00 (за київським часом). В академічному концерті прозвучать твори Шуберта, Ліста, Малера. Також можна буде подивитись балет «Лебедине озеро», одноактні балети «Ратманський/Доусон/ Еяль» та оперу «Кастор та Поллукс», Жана Філіпа Рамо.

Національна опера Берліна

Берлінська національна опера скасувала всі вистави з 11 березня до 19 квітня. Проте можна дивитися онлайн-трансляції вистав на каналі rbb24. Перша, опера «Кармен» Жоржа Бізе, пройшла 12 березня. Далі розклад трансляцій буде оновлюватися в режимі реального часу.

Метрополітен-опера

Метрополітен-опера в Нью-Йорку також вирішила не залишати своїх слухачів. На сайті Nightly Met Opera Streams будуть транслювати записи вистав. Трансляції розпочинатимуться о 19:30 (за часом Нью-Йорка) щовечора, а потім вистава буде доступною протягом наступних 20 годин.

Першою стане 16 березня «Кармен» Бізе. Далі будуть «Богема» Пуччіні, «Травіата» Верді та інші вистави.

«Ми хотіли б підтримати любителів опери в ці надзвичайно важкі часи», – сказав генеральний директор компанії Met Пітер Гельб у прес-релізі. «Щовечора ми пропонуємо оперний коштовний камінь із нашої колекції презентацій HD за останні 14 років».

Музеї

Лувр, Париж

Закритий до особливого розпорядження найбільший паризький музей пропонує віртуальні екскурсії на спеціальному розділі сайту. Тут зібрані відео, які розповідають про різні виставки музею, про окремі експонати та відкриття.

Музей д’Орсе, Париж

Ви можете практично перейтися цією галереєю, де розміщені сотні відомих робіт французьких художників, які працювали та жили між 1848 та 1914 роками. Можна помилуватись творами мистецтв Моне, Мане, Сезанна, Ван Гога, Матісса та Гогена та багатьох інших.

Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк

На сайті так само створено спеціальний розділ. Онлайн представлено близько 1700 творів мистецтва як з основної експозиції музею, так і з тимчасових виставок.

Національна галерея мистецтв, Вашингтон

Відомий американський музей має дві онлайн-експозиції. Перша – виставка американської моди 1740–1895 рр. Друга – це колекція творів нідерландського художника Йоганнеса Вермеера.

Британський музей, Лондон

Один з найбільших музеїв світу, Британський музей пропонує своїм віртуальним відвідувачам доступ до великої онлайн-колекції, а також можливість відвідати віртуальні екскурсії по музею та експозиціям на офіційному YouTube каналі.

Музей Пергамон, Берлін

Пергамон, як один з найбільших музеїв Німеччини, може запропонувати багато – навіть якщо ви там фізично не можете побувати. У цьому музеї є безліч старовинних артефактів, включаючи ворота Іштар з Вавилону та, звичайно, Пергамський вівтар.

Музей Ван Гога, Амстердам

Кожен, хто є шанувальником цього геніального живописця, може побачити його твори зблизька (або, майже зблизька), практично відвідавши цей музей – найбільшу колекцію творів Вінсента Ван Гога, яка включає понад 200 картин, 500 малюнків та понад 750 особистих листів.

Галерея Уффіци, Флоренція

Ця менш відома галерея містить колекцію мистецтв однієї з найвідоміших сімей Флоренції, Медічі. Будівля була спроектована Джорджіо Вазарі у 1560 році спеціально для Косімо I де Медічі, але кожен охочий може пройтися його залами онлайн.