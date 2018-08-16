Музичний гурт з Великої Британії зняв кліп у Чорнобилі

Кліп знятий за допомогою пілотованого дрона

Популярний британський гурт Suede створив кліп до синглу Life Is Golden у якому використані сцени відзняті в українському місті Прип'ять. Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі музикантів, інформує «Кореспондент».

Зйомки проходили зовсім поруч з Чорнобильською атомною електростанцією.

Режисер ролика Майк Кристі розповів, що справа не лише в катастрофі, яка забрала багато життів. У кліпі йдеться також про силу життя в природі там, звідки пішли люди.

Відео Suede Official

Ролик за день набрав трохи більше 22 тис. переглядів. Самі музиканти в кліпі не з'являються. Ролик знятий за допомогою пілотованого дрона.

Пісня Life Is Golden стане одним з треків восьмого альбому Suede під назвою The Blue Hour. Презентація платівки має відбутися 21 вересня.