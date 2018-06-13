У Зоні відчуження відновлять залізничну гілку за ₴908 млн

ЕкономікаЮрій Братюк, сьогодні, 13:122250

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У Зоні відчуження відновлять залізничну гілку за ₴908 млн

В середу, 13 травня, стало відомо про рішення щодо реставрації фрагменту залізничної дороги сполученням Вільча – Янів. Воно було прийняте на засіданні уряду в середу, 13 червня, повідомляє видання LB.ua.

Реконструкція триватиме три роки і стане частиною проекту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, на реалізацію якого України отримає 260 млн доларів кредиту. Рішення про будівництво Кабінетом Міністрів України 7 червня 2017.

Будівництво цього сховища матиме на меті скорочення витрат на обслуговування відпрацьованого ядерного палива. Станом на тепер, відходи тимчасово зберігаються переважно на території РФ. Це щорічно обходиться «Енергоатому» майже в 200 млн доларів.

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