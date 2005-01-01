Українські і польські вчені випробували в Чорнобилі установку для очищення води від радіації

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 19:24800

До теми

Українські і польські вчені випробували в Чорнобилі установку для очищення води від радіації
фото Державне агентство України з управління зоною відчуження
Наразі лабораторія займається дослідженням одержаного фільтрату

Фахівці польської фірми Partner Systems спільно зі спеціалістами української Центральної аналітичної лабораторії (ЦАЛ), яка входить до складу ДСП «Екоцентр» випробували мобільну установку для одержання питної води в умовах радіоактивного забруднення на озері Азбучин. Про це в середу, 28 березня, повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначаєтьсчя, випробували мобільну фільтрувальну установку FPW-50, призначену для очищення води від забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів, щоб отримати воду, придатну для вживання. Об'єктом випробування стала вода озера Азбучин – одна з найзабрудненіших природних водойм зони відчуження.

За словами начальниці ЦАЛ Юлії Балашевської, технологія, яку використовує Partner Systems в установці, є поєднанням класичних методів водопідготовки та очищення стічних вод – коагуляції, механічної фільтрації, іонообмінної сорбції та дешевого способу знезараження, тому розробку навряд чи можна назвати новітньою.

Наразі лабораторія займається дослідженням одержаного фільтрату. Фахівці сподіваються, що випробування матимуть позитивний результат та дозволять успішно використовувати установку для одержання питної води в умовах радіоактивного забруднення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові відзначили річницю зведення саркофага на ЧАЕС ZAXID.NET
Інженери створили роботів, які сортуватимуть радіоактивні відходи на ЧАЕС ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук