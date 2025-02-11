У Львові виступить Зіновій Карач

У найромантичніший день року, 14 лютого, у Центрі Довженка відбудеться особливий концерт, який розповість про найпрекрасніше почуття та подарує усім справжню магію любові. Початок події о 19:00, зазначають організатори VINIL concert agency.

Спеціально до Дня святого Валентина виконавці готують особливу програму, сповнену чуттєвих пісень, ніжності та щирих емоцій.

Зіновій Карач — знана постать української сцени, співак, музикант, автор та ведучий. Фіналіст популярних телепроєктів «Голос країни-8» та «Х-фактор 10», соліст знаменитого проєкту «Notre Dame de Paris Україна» (роль Квазімодо), фронтмен ретро-колективу FIJI Band. Шанувальники зазначають, що його голос здатний проникнути в саму душу, а пісні – відкрити серце.

Програму вечора складуть ретро-композиції в класичній і джазовій обробці, які вже стали улюбленими серед слухачів, а також абсолютно нові авторські пісні. Особливий настрій вечора доповнять хіти, що повернуть у часи «Wszystko» та подарують незабутню атмосферу!

«Програма «Про любов» створить атмосферу ніжності, яка запам’ятається на все життя! Це буде чудова можливість провести вечір у компанії найкращих пісень про найромантичніше почуття та провести вечір в компанії коханих, друзів чи близьких», – запрошують на концерт організатори VINIL concert agency.

Спеціальним гостем події стане людина-легенда, засновник та учасник легендарного гурту «Брати Гадюкіни» – Міша Лузя - 100Гад!

Концерт розпочнеться о 19:00 14 лютого 2025 в Центрі Довженка. Квитки вже у продажу за посиланням.