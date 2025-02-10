Культурний тиждень у Львові містить чимало подій, які не можна ігнорувати. Бо це цікаво, важливо та потрібно для збереження рівноваги. Пропонуємо концерти, вистави та кіноперегляди у найрізноманітніших жанрах та локаціях.

10 лютого, понеділок

Кураторська екскурсія Влодка Костирка експозицією музею Соломії Крушельницької

Музей Соломії Крушельницької (на фото) привідкриває частину оновленої експозиції після ремонту. Нова експозиція презентує унікальні артефакти: рідкісні фотографії, рукописи та оцифровані матеріали, театральні афіші й рецензії, особисті документи, які розповідають про приватне життя та родину оперної виконавиці.

Куратор нової експозиції – відомий художник Влодко Костирко, який працював над оформлення просторів, прагнув максимально відтворити атмосферу цього будинку. Цей проєкт став результатом єдності та співпраці всіх відділів музею, зберігачів фондів, зокрема наукових працівників, які доклали максимум зусиль, щоб подарувати відвідувачам новий досвід занурення у спадщину Соломії Крушельницької.

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької, 17:00

Емоційний фортепіанний концерт «Музика Криму. Джеміль Каріков»

Джеміль Каріков (на фото), талановитий композитор, фольклорист та мультиінструменталіст, перенесе слухачів у світ мелодій та ритмів, що пробуджують пам'ять про культурну спадщину кримських татар та їхню неповторну ідентичність. Цього вечора звучатимуть авторські пʼєси для фортепіано Джеміля Карікова, які охоплюють різноманітні емоції та образи: дитячу безпосередність та цікавість, ностальгію та силу роду, енергію та відчуття свята. Концерт є символом єдності та солідарності з кримськотатарським народом, музичним мостом до розуміння його багатогранної історії. А також це унікальна нагода почути оригінальні фортепіанні твори у виконанні автора.

Програма:

Джеміль Каріков:

Пʼєси з Альбому для дітей та юнацтва

Обробки народної музики з альбому «Мелек дефтері» («Зошит янгола»)

Пʼєси з альбому «Айди, уста, айди чал» («Давай, музико, зіграй!»)

Турецький альбом

Пʼєси з Джазового альбому

Львівський органний зал, 21:00

11 лютого, вівторок

Концерт «Без обмежень. Акустична програма»

Нове звучання відомих пісень, камерна атмосфера при свічках. Але найголовніше: більшу частину коштів гурт витрачає на закупівлю дронів та автомобілів для ЗСУ. У концерті прозвучать хіти: «Без неї ніяк», «Дим», «Весь світ», «Зорі запалали», «Вільні люди» у новому звучанні. Також ексклюзивно гурт виконає пісні, які вже роками не грали наживо.

Львівська Національна Опера, 19:00

12 лютого, середа

Концерт «Terra Barocca. Гендель»

Мало хто з композиторів зміг би похвалитись такою кількістю хвалебних згадок, Йоганн Себастьян Бах на схилі літ зазначав, що якби не був Бахом, то був би Генделем! Бетховен пригадував його як одного з найгеніальніших митців минулого, Йозеф Гайдн був глибоко вражений славнозвісним хором «Алілуя» і цей ряд можна продовжувати ще довго, та чи варто ще підтверджувати, що світ любив Генделя. А Гендель своєю чергою написав багато про любов. Тож саме програму його творів музиканти ансамблю давньої музики Terra Barocca присвячують майбутньому святу.

Виконавці: ансамбль давньої музики Terra Barocca

Програма: Георг Фрідріх Гендель.

Соната для скрипки та basso continuo ре мажор HWV 371

Арія Лукреції «Gia superbo del mio affanno» з кантати «Лукреція» HWV 145

Арія Клеопатри «Piangero la sorte mia» з опери «Юлій Цезар в Єгипті» HWV 17

Дует Корнелії та Секста «Son nata a lagrimar» з опери «Юлій Цезар в Єгипті» HWV 17

Арія та варіації «The Harmonious Blacksmith» з Сюїти для клавесина №5 мі мажор HWV 430

Арія Аріоданте «Dopo notte» з опери «Аріоданте» HWV 33

Арія Альчіни «Ah! Mio cor» з опери «Альчіна» HWV 34

Тріо-соната ре мажор HWV 385

Дует Цезаря і Клеопатри «Caro! Bella! Piu amabile belta» з опери «Юлій Цезар в Єгипті» HWV 17

Львівська національна філармонія, 19:00

13 лютого, четвер

Вистава «Як виростити чоловіка у домашніх умовах»

У центрі комедії – сильна, прекрасна і самовпевнена жінка! Вона має чудову роботу, гроші... все, крім кохання. Або хоча б просто чоловіка. В один прекрасний вечір вона побачила рекламу про те, що ідеального чоловіка можна тільки виростити навіть в домашніх умовах!

У головних ролях: Ірма Вітовська та Олексій Гнатковський.

Палац культури залізничників «Рокс», 18:30

Концерт Carmina Burana

Основою для кантати стали середньовічні вірші зі збірки Carmina Burana, знайдені у 1803 році в монастирі Бенедиктбойєрн у Німеччині. Карл Орф майстерно передав у музиці всі грані людського буття – кохання, радість, бунт і силу долі, що невпинно обертає колесо Фортуни.

Тексти, написані середньовічною латинню, старофранцузькою та середньовічною німецькою, звучать так, наче звертаються безпосередньо до сучасного слухача. Завдяки потужному звучанню хору, оркестру та солістів ця кантата дарує унікальне поєднання сили, ніжності та магічної атмосфери.

Виконавці:

Анна Шумаріна – сопрано;

Андрій Попович – тенор;

Володимир Щигіль – баритон;

Віоліна Петриченко – фортепіано;

Максим Лимарев – фортепіано;

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» (на фото) (художній керівник Дмитро Кацал);

група ударних інструментів Lviv Percussion (керівник Володимир Веретельник);

Володимир Сивохіп – диригент.

Львівська національна філармонія, 19:00

14 лютого, п’ятниця

Перегляд фільму «Портрет дівчини у вогні»

Драма «Портрет дівчини у вогні» (на головному фото) виборола на Канському кінофестивалі два призи – за найкращий сценарій та Квір-Пальмову гілку за висвітлення ЛГБТ-теми у кіно. Сценаристом та режисером стрічки стала француженка Селін Сьямма.

Події розгортаються в 1770 році на півночі Франції. Елоїза (Адель Енель) невдовзі має вийти заміж та поїхати до далекого і невідомого Мілану. Нареченого вона ніколи не бачила і жодного бажання виходити заміж немає. Шлюб відбудеться лише в тому випадку, якщо майбутньому чоловікові сподобається портрет Елоїзи. Саме тому матір дівчини наймає художницю Маріанну (Ноемі Мерлан). Розуміючи, навіщо потрібен її портрет, Елоїза раніше відмовилася позувати художнику-чоловіку. Перед Маріанною стоїть задача щодня ходити на прогулянки з Елоїзою та написати портрет по пам’яті. Проводячи багато часу разом, дівчата стають одна одній ближчими, ніж могли уявити.

Jam Factory Art Center, 18:30

15 лютого, субота

Концерт оркестру INSO-Львів «Крига»

Концерт «Крига» у виконанні оркестру INSO-Львів під орудою вже добре відомого львівʼянам маестро з Франції Ніколя Шалвена (на фото) стане музичною мандрівкою крізь час, простір і навіть лід.

Четверта симфонія німецького романтика Роберта Шумана – це як скуте кригою озеро, що пробуджується весною: напружена енергія, яка ховається під поверхнею, розкривається у вирі емоцій. Її контрасти ніби ведуть діалог між холодним спокоєм і внутрішнім полум’ям, тож залишитися байдужим перед цим природним і надприродним явищем просто неможливо.

У другому відділі концерту маестро Шалвен традиційно представить публіці французьку класику. У виконанні симфонічного оркестру INSO-Львів звучатимуть вальси Моріса Равеля.

Програма:

Роберт Шуман. Симфонія № 4 ре мінор, тв. 120

Моріс Равель. Сюїта «Шляхетні та сентиментальні вальси»

Моріс Равель. «Вальс»

Львівська національна філармонія, 18:00

Концерт «Алмаші. Безбородько. Симфонічний вечір»

Лютий закарбувався в історії незалежної України як місяць потрясінь, втрат і болю. Та попри це саме лютий є втіленням незламності та сміливості українців, які стали на захист рідної землі проти російського агресора у 2014 та 2022 роках. Музика, що звучатиме цього вечора на сцені Органного саме про це – про незламний дух, єдність та перемогу над будь-якою найзловіснішою силою. Дві симфонії, обидві написані на замовлення Львівського органного залу, обидві присвячені темі війни та перемоги і запрезентовані 2024 року на одній і тій самій сцені.

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії

Іван Остапович – дириґент

Програма:

Олег Безбородько – «Симфонія незламності»

Золтан Алмаші – Симфонія №3 «Переможна»

Львівський органний зал, 19:00

16 лютого, неділя

Джазовий концерт квартету Костянтина Іоненка Nautilus Nocturne

Костянтин Іоненко – видатний український басист і композитор, чия музика здобула визнання критиків і журналістів по всьому світу. На початку 2022 року Костянтин записав новий альбом із видатними музикантами з Нью-Йорка, випуск якого заплановано після перемоги України.

Разом із Костянтином у квартеті зіграють:

Борис Могилевський, джазовий саксофоніст і композитор, учасник проєктів BITLO, Dennis Adu Quintet та автор власного експериментального електронного проєкту.

Олександр Малишев, піаніст, клавішник, аранжувальник, педагог, один з набільш різнопланових піаністів в Україні..

Артур Фролов, універсальний і віртуозний барабанщик, відомий своєю співпрацюю з безліччю різноманітних артистів і колективів – від сучасного джазу до шоубізнесу.

Jam Factory Art Center, 19:00

Перегляд фільму «Виживуть тільки коханці» Джима Джармуша

У 2013 році картина брала участь у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю. Іронічний та поетичний Джармуш цього разу узявся розповісти про стосунки двох вампірів. Виконавці головних ролей Том Гіддлстон, Тільда Свінтон і Джон Герт (на жаль, актор помер у 2017 році). Дія фільму відбувається в двох містах – американському Детройті і марокканському Танжері. У Детройті живе депресивний музикант-інтроверт Адам. У Танжері - його кохана Єва. Їх пов'язують не тільки шлюб (вони одружені вже кілька сотень років) але і бажання знайти в сучасних умовах гуманніші за вбивство способи добути людську кров. Правда, не завжди це у них виходить.

Львівський муніципальний мистецький центр, 18:00