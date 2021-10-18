Домовленості повинна формально затвердити Виконавча рада МВФ у листопаді

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила в Україні свою роботу, яка розпочалася 21 вересня. За її підсумками фонд готовий виділити Україні 700 млн доларів кредиту, йдеться у повідомленні прес-служби МВФ.

У Фонді заявили, що віртуальна місія працювала з 21 вересня до 18 жовтня. Під час онлайн-перемовин з представниками української влади вдалося досягти домовленостей на рівні персоналу (staff-level agreement). Тепер ці домовленості повинна формально затвердити Виконавча рада МВФ у листопаді.

У Фонді зазначають, що другий транш програми фінансування stand-by має допомогти Україні впоратися з економічною кризою та кризою в галузі охорони здоров'я, спричиненою пандемією. Також було погоджено продовжити цю програму до кінця червня 2022 року.

«Команда місії Міжнародного валютного фонду і влади України досягли домовленості на рівні персоналу щодо оновленого набору економічної, фінансової та структурної політики, щоб допомогти впоратися з економічною кризою і кризою в галузі охорони здоровʼя, викликаною Covid-19, при збереженні макроекономічної і фінансової стабільності, зниження вразливості і усунення основних перешкод для приватних інвестицій», – зазначила очільниця місії Іванна Владкова-Холлар.

Основна увага в оновленій програмі стосуватиметься таких вимог для України: повернення фіскальної політики до умов, сумісних зі стійкістю держборгу, водночас захищаючи вразливі верстви населення; забезпечення незалежності НБУ та повернення інфляції до цільових показників; забезпечення фінансової стабільності банків; боротьба з корупцією та проведення судової реформи; зниження ролі держави в економіці та посилення корпоративного управління.

Як інформував ZAXID.NET, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже 5 млрд доларів в із негайним виділенням 2,1 млрд доларів першого траншу.