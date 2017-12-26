МВФ назвав зростання видаткової частини українського держбюджету-2018 ризикованим

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман вважає, що найбільші ризики держбюджету-2018 полягають у зашвидкому зростанні видатків.

«Ризики, які ми бачимо, полягають у зашвидкому зростанні поточних видатків – темп збільшення яких суттєво перевищує номінальне зростання економіки, і в істотному уповільненні деяких реформ. В сукупності це шкодитиме конкурентоспроможності України, а врешті-решт загрожуватиме її борговій стійкості», – заявив Люнгман в коментарі «Економічній правді».

Він нагадав, що наразі МВФ має з Україною активну чотирирічну програму, термін якої добігає завершення у березні 2019 року.

«Програма робить особливий наголос на питаннях податково-бюджетного та фінансового секторів, а також на структурних реформах, що покликані поліпшити бізнес-середовище та подолати корупцію, пожвавити енергетичну та земельну реформи та наростити економічну ефективність шляхом реформування та приватизації держпідприємств», – заявив Люнгман.

«У нашому діалозі з владою ми сфокусовані, як і раніше, на успішному впровадженні чинної програми», – зазначив представник МВФ в Україні.

За його словами, важливо, щоби податково-бюджетна політика керувалася досягненням трьох цілей:

Перша – скорочення боргу шляхом утримання фіскальних дефіцитів (перевищення видатків над доходами) на низькому рівні. Друга – контроль поточних видатків, як-от фонду зарплати, пенсій та трансфертів підприємствам та домогосподарствам, з тим, щоби достатньо ресурсів скеровувалося на інвестиції в інфраструктуру та інші пріоритетні галузі, і третя – впровадження реформ для поліпшення податкової системи та якості державних послуг.

«Не менш важливо, щоб покладені в основу бюджету-2018 очікування були реалістичними. Фіскальний дефіцит не повинен перевищувати заплановану стелю, асигнування державних інвестицій реалізовувалось без посилення податкового навантаження», – підсумував він.