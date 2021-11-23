Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті МВФ.

Зазначається, що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною.

Як результат, МВФ погодив продовження програми до кінця червня 2022 року. Також фонд погодив прохання України щодо того, аби під час оцінювання до уваги не брався результат грудня 2020 року щодо граничного обсягу гарантованого державою боргу, оскільки уряд вже застосував необхідні коригувальні дії.

Рішення фонду розблоковує другий транш для України у рамках програми обсягом 699 млн доларів. Продовження виконання програми stand-by дасть можливість Україні отримати наступні транші від МВФ загальним обсягом понад 2 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав рішення МВФ та зазначив, що кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками.

Програма співпраці з МВФ stand-by розрахована на 18 місяців та на допомогу розміром 3,6 млрд СПЗ (еквівалент 5 млрд доларів). Її затвердили 9 червня 2020 року. Програма спрямована на забезпечення підтримки України у подоланні наслідків пандемії Covid-19 та містить низку вимог щодо важливих структурних реформ задля зменшення ключових уразливостей.