МВС не вистачає понад ₴1,1 млрд для запуску системи фото- і відеофіксації ПДР

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 18:446304
МВС не вистачає понад ₴1,1 млрд для запуску системи фото- і відеофіксації ПДР
В листопаді минулого року у МВС анонсували розміщення на дорогах 4 тис. камер для фотовідеофіксації

Для введення автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні необхідно понад 1,1 млрд грн. Про це з посиланням на звіт Рахункової палати за результатами аудиту Національної поліції повідомляє «Економічна правда».

У звіті зазначено, що система фіксації адміністративних правопорушень в автоматичному режимі до сих пір не введена через нестачу коштів для установки і функціонування відповідного обладнання і відсутність нормативних актів, що визначають технічні вимоги до системи фіксації, порядок обліку дорожньо-транспортних подій тощо.

За розрахунками, зробленими фахівцями з МВС і Національної поліції, на створення такої системи і програмного забезпечення до неї треба 317,7 млн гривень. А для обстежень комплексної системи захисту інформації цієї системи необхідно ще 29,3 млн грн.

На комп'ютерне, мережеве і телекомунікаційне обладнання, а також мобільні комплекси автофіксації і транспортних засобів для їх розміщення потрібні 118,7 млн грн. Для стаціонарних і пересувних комплексів автофіксації на дорогах треба ще 643,0 млн грн. Тобто в цілому більше 1,1 млрд грн

Видання нагадало, що в листопаді минулого року у МВС анонсували розміщення на дорогах 4 тис. камер для фотовідеофіксації за півтора року.

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