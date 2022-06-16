М'ясокомбінат розміщений на вулиці Клима Савура, 6, у місті Дубно

М'ясокомбінат у місті Дубно продають на акціоні за мінімум 17,4 млн грн. За ці гроші можна придбати 16 будівель, зокрема, цехи для виготовлення м'ясної продукції, холодильники та адмінприміщення.

Як йдеться на сторінці аукціону, стартова вартість лоту становить 17,4 млн грн з урахуванням 30% уцінки. М'ясокомбінат складається з 16 будівель та земельної ділянки, площею 2,7 га. Зокрема, тут є ковбасний цех, виробничий комплекс з переробки м'яса, склад цукру, забійні цехи, адміністративні приміщення та великі холодильники.

«Цільове призначення ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Виробничий комплекс з переробки м'яса та виготовлення м'ясо-ковбасних виробів має потужність 70 тонн в зміну», – йдеться у повідомленні Open Market.

Зазначимо, що аукціон проводитимуть 8 липня. Наразі триває реєстрація учасників.

Згідно з даними на YouControl, підприємство зареєстрували в 2006 році. Його власницею є Світлана Ланчук. У підприємства є податковий борг на 1,1 млн грн.